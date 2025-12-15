[헤럴드경제=채상우 기자] 영국 왕위 계승 서열 17위 루이즈 엘리스 엘리자베스 메리 마운트배튼 윈저 공주의 소탈한 모습이 화제를 모았다.

14일(현지시간) 영국 일간 데일리메일은 최근 루이즈 공주(22)가 런던에서 브리스틀까지 가는 그레이트 웨스턴 열차에서 바닥에 앉아 이동하는 영상이 공개됐다고 보도했다.

세인트앤드루스 대학생인 루이즈 공주는 이날 오전 패딩턴 역에서 만원 열차에 올라탔다. 자리를 구하지 못하자 바닥에 앉은 채 2시간 내내 주변을 의식하지 않은 채 에세이를 작성한 것으로 알려졌다.

데일리메일은 루이즈 공주가 다른 승객들에게도 매우 정중했다는 증언이 나왔다고 전했다. 또 루이즈 공주는 평소에도 수수한 이미지로 알려진 데다 승마를 좋아해 2시간 동안 만원 열차의 바닥에 앉아있는 게 불편하지 않았을 것이라고도 했다.

영국의 왕족인 루이즈 공주는 2003년 에든버러 공작 에드워드와 공작부인 소피 사이에서 태어났다. 고(故) 엘리자베스 2세와 에든버러 공작 필립의 손녀이기도 하다. 현재 영국 왕위 계승 서열 17위다. 현재 세인트앤드루스 대학교에서 영문학을 전공하고 있으며, 졸업을 앞두고 있다.