[헤럴드경제=윤호 기자]재외동포청(청장 김경협)은 12월 ‘이달의 재외동포’로 고 오기문(1911-2014) 전 재일대한부인회장을 선정했다고 15일 밝혔다.

1911년 경북 고령에서 태어난 오 회장은 18세 때 일본으로 건너가 남편과 사별 후 삯바느질로 여성용 속옷을 만들어 팔며 생계를 유지했다. 오 회장의 억척스럽고 성실한 생활상이 일본의 주요 일간지에 ‘본받아야 할 조선의 모범 부인’으로 소개되면서 경제적 여유가 생기기 시작했고, 꿈꾸던 사회운동가의 길에 들어섰다.

오 회장은 재일동포들을 돕는 일에 앞장서며 재일민단 결성, 재일대한부인회 창립 등 재일동포 사회 발전에 기여했다. 1945년 출옥한 박열 선생과 의기투합해 1946년 1월 재일신조선건설동맹을 결성했고, 200만엔의 기금을 활동 자금으로 지원했다. 이를 모체로 ‘재일본대한민국민단’이 결성돼 초대 부녀부장으로 취임했다.

또 민단 단원 부인들을 규합해 허정숙 여사와 함께 1947년 8월 재일본대한부인회 도쿄 본부를 창립하고, 2년 뒤인 1949년 부인회 총본부를 결성해 일본 전국 조직으로 확장했다.

오 회장은 조국을 위한 봉사활동에도 힘을 쏟았다. 6.25 전쟁 시 도쿄 거리에 나가 모금 활동을 벌이고, 의약품, 담요 등 구호품을 마련하기도 했다.

그는 사할린으로 강제이주당한 후 일본 패망 이후에도 돌아오지 못하고 있는 동포들을 위한 요양원을 세우기로 결심했다.

그는 사할린 동포들을 위한 요양원을 세우기 위해 자비로 10억원을 마련해 한국과 일본을 수십 차례 오가며 1987년 자신이 태어난 고령 쌍림면 매촌리에 사단법인 대조구국원을 설립하고, 1993년 대창양로원을 개원했다.

그동안 사할린에서 영주 귀국한 무의탁 노인 145명이 대창양로원에서 여생을 보냈고, 현재 7명의 사할린 귀국 동포와 44명의 노인이 대창양로원에서 여생을 보내고 있다.

우리 정부는 재일동포들과 사할린 무의탁 동포들을 위해 헌신한 그녀의 공적을 기려 1978년 국민훈장 동백장을, 1996년 국민훈장 무궁화장을 수여했다.

김경협 재외동포청장은 “오기문 회장은 일평생을 조국과 동포들을 위해 바친 분”이라며 “그녀의 숭고한 업적이 후대에 오래 기억될 수 있도록 12월의 재외동포로 선정한다”고 밝혔다.

동포청은 대한민국 발전 또는 거주국 내 한인 위상 제고에 기여한 동포를 발굴해 매월 ‘이달의 재외동포’로 선정·발표하고 있다. 지난 3월부터 김평진 전 재일제주개발협회장, 홍명기 전 M&L Hong 재단 이사장, 임천택 독립운동 지사, 박병헌 전 재일민단 단장, 박노학 전 사할린억류귀환한국인회 회장, 이의경 지사, 서세모 의학박사, 서갑호 회장, 현대 수학 발전에 기여한 미국 임덕상 교수 등이 선정됐다.