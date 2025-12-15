계약서 작성, 부동산 등기부등본 확인 방법 등 맞춤 상담

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 노원구(구청장 오승록)가 대학생 등 청년 가구의 집 찾기 어려움을 해소하기 위해 운영 중인 ‘찾아가는 주거안심 동행 상담실’이 호평받고 있다고 밝혔다.

주거 불안정은 청년층 사회적응의 큰 고민거리다. 특히나 부동산 계약 경험과 정보가 부족한 대학생은 이중계약이나 깡통전세와 같은 부동산 사기에 노출될 위험이 크다. 이에 구는 지난 11월 말부터 대학교로 찾아가는 주거안심 동행 상담실을 운영했다.

상담실은 지역 내 6개 대학교를 순회하는 방식으로 운영되었다. 경험 많은 공인중개사를 상담 매니저로 위촉하고 구 부동산정보과 직원들과 파트너를 이루어 학생과 교직원을 대상으로 상담과 함께 부동산 안심계약 도움 서비스 등 유익한 내용을 담은 홍보 리플릿을 배부했다.

주요 상담은 ▷계약서 작성 유의 사항 ▷전월세 형성가 등 주거지 탐색 지원 ▷부동산 등기부등본 확인 방법 안내 등 현장 맞춤형으로 이뤄졌다.

찾아가는 동행상담실은 지난 2022년 9월 ‘전월세 안심계약 도움서비스’를 시작하면서 청년과의 접점을 확대하기 위해 같은 해 겨울 처음 시행한 사업이다.

4년 차인 올해는 6개교에서 318건의 상담과 2000건의 홍보물 배부 실적을 기록했다.

주거안심 매니저와 협업하여 정기 운영시간 이외에도 상담을 원하는 경우 상시 서비스를 받을 수 있도록 하고 있다.

오승록 구청장은 “청년들의 주거불안을 해소하기 위해 더 좋은 정책으로 더 가까이 다가가겠다”고 말했다.