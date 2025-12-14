[헤럴드경제=나은정 기자] 중국의 일부 억만장자들이 미국인 대리모를 통해 대규모로 자녀를 출산하려는 사례가 잇따라 드러나 논란이 확산되고 있다. 동시에 여러 명의 대리모와 계약했다가 법원으로부터 친권 인정을 거부당한 사례까지 확인됐다.

13일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 로스앤젤레스(LA) 가정법원은 2023년 중국의 게임제작사 두오이네트워크 대표 쉬보의 친권 인정 신청을 기각했다. 당시 쉬보는 출생 전인 아이 4명에 대한 친권을 요구했다.

법원의 추가 조사 결과 쉬보는 이미 대리모를 통해 최소 8명의 자녀를 두고 있었다. 심문 과정에서는 향후 미국인 대리모를 통해 20명의 자녀를 두는 것이 목표라고 진술한 것으로 전해졌다. 그는 아들을 선호하며, 자녀들에게 자신의 사업을 물려줄 계획이라는 취지의 발언도 한 것으로 알려졌다.

WSJ는 쉬보의 이러한 인식이 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)에게서 영향을 받은 것이라는 설명도 덧붙였다. 머스크는 최소 14명의 자녀를 둔 것으로 알려져 있으며, ‘지능이 높은 인구가 늘어나야 문명이 유지된다’는 시각을 갖고 있는 것으로 전해진다. 출산율이 떨어지면 문명이 붕괴할 것이라는 시각은 미국 우파 진영에서 널리 퍼진 ‘출산 장려주의’와 맥을 같이 한다.

그러나 쉬보를 심문한 LA 가정법원 판사는 그의 발언에 큰 충격을 받았다고 WSJ는 전했다. 법원은 쉬보의 태도가 부모의 역할로 보기 어렵다고 판단했으며, 가족 형성을 돕기 위한 제도인 대리모가 도구적으로 악용되고 있다는 점을 들어 친권을 인정하지 않았다.

WSJ는 쉬보 이외에도 중국 재벌들이 미국의 대리모를 통해 자녀를 두는 경우가 적지 않다고 전했다. 대리모 중개인에게 중국 재벌이 수십, 수백명의 자녀를 동시에 의뢰했다는 증언이 있다는 것이다.

중국 재벌 왕후이우의 경우 미국인 모델 등으로부터 난자를 구매해 10명의 딸을 뒀으며, 이들을 장차 권력자와 결혼시키는 것을 목표로 하고 있다는 주장도 제기됐다.

미국에서는 중국인을 대상으로 한 ‘대리모 산업’도 형성돼 있다. 중국 부모가 미국에 입국하지 않더라도 중개인을 통해 대리모를 구하고, 출산과 보모 서비스, 신생아 인도 서비스 등을 제공받을 수 있다. 비용은 최대 20만 달러(약 2억9천500만 원)에 달하는 것으로 전해졌다.

이 같은 흐름을 우려해 지난달 미국 연방 상원에서는 공화당 소속 릭 스콧(플로리다) 의원이 중국인 등 특정 국가 시민과 미국인 대리모 간 계약을 제한하는 법안을 발의하기도 했다.