“李정권 핵심인사 잇단 통일교 유착 의혹 강압수사·본인 주식 의혹 등도 특검해야”

[헤럴드경제=전새날 기자] 송언석 국민의힘 원내대표가 더불어민주당의 통일교 금품 수수 의혹과 민중기 특검의 인권침해·편파 수사에 대해 각각 특검을 도입하자고 제안했다.

송 원내대표는 14일 국회에서 기자간담회를 열어 “대한민국 사법 정의를 바로 세우기 위해 통일교 특검 도입을 공식적으로 제안한다”며 “권력 앞에 멈춰 선 수사, 선택적으로 작동하는 정의를 그대로 두고 볼 수 없기 때문”이라고 말했다.

그는 “민중기 특검이 그동안 뭉개고 있던 통일교의 민주당 정치자금 의혹 규명을 위한 ‘통일교 게이트’ 특검이 꼭 필요하다”며 “민주당, 이재명 정권의 핵심 인사들과 통일교 간 유착 의혹이 잇따라 드러나고 있다”고 강조했다.

송 원내대표는 민중기 특검이 그간 해온 수사를 ‘정치편향 수사’로 규정, 민 특검을 수사하는 특검도 필요하다고 주장했다.

그는 “1999년 특검 제도 도입 이후 민중기 특검은 최악의 특검으로 기록될 전망”이라며 “노골적으로 집권당 하수인처럼 행동하며 정치 보복과 야당 탄압의 도구로 전락했다”고 비판했다.

이어 “야당 상대로는 별건 수사를 무제한 확장해 왔지만, 민주당과 이재명 정권 인사들의 통일교 금품수수 의혹에 대해선 소환조사도 하지 않았고 압수수색도 없이 무려 4개월을 흘려버렸다”며 “이게 바로 ‘여당무죄 야당유죄’란 노골적인 정치편향 수사”라고 지적했다.

아울러 민 특검의 수사를 받던 양평군 공무원이 극단적 선택을 한 사건과 민 특검의 미공개 정보 이용 주식거래 의혹도 문제 삼았다. 그는 “민 특검과 관련해 간과할 수 없는 또 하나의 문제는 강압적 기획 수사로 인한 심각한 인권침해”라며 “즉각 특검을 해체하고 수사 대상으로 신분 전환이 이뤄져야 한다”고 강조했다.

송 원내대표는 대장동 재판 항소 포기 외압 의혹 국정조사도 재차 촉구했다. 그는 “국민의힘은 이미 외압 사태에 대한 국정조사 계획서를 제출했으나, 민주당은 본인들이 먼저 제안했던 국정조사를 말 바꾸기와 핑계를 대며 여전히 할 의향이 없는 것으로 비치고 있다”며 “항소 포기의 전 과정과 법무부 윗선의 개입 여부, 부당한 지휘 압박이 어디까지 있었는지 끝까지 파헤쳐야 한다”고 말했다.

송 원내대표는 통일교 의혹 관련 특검법 초안에서 자당 의원도 수사 대상에 포함되느냐는 질문에 “금품수수 의혹이 있었다고 보도된 여러 사람이 있는데 그 부분은 전체 다 수사 대상으로 할 수밖에 없는 것 아니냐는 입장”이라고 답했다.

그는 특검법 관련 야당과의 협의에 대해선 “개혁신당이든 조국혁신당이든 어느 정당 원내대표와도 (특검법 협의를 위해) 만날 용의가 있다”고 했다.