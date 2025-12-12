국방예산 집행률 제고 경제 회복·성장에 기여 내년 1월 집행…사업계획 수립 12월중 마무리

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부는 12일 ‘2025년 국방예산 집행점검 회의’를 개최했다고 밝혔다.

이두희 국방부차관 주관으로 열린 이번 회의는 각 군 참모차장, 국방부 관련부서 국장, 국군재정관리단장 등 재정관련 주요직위자들이 참석한 가운데 국방부 본관 중회의실에서 진행됐다.

국방부는 연말까지 집행관리에 전력을 다할 것이라고 강조했다.

아울러 국방부는 국방예산의 집행률 제고가 경제 회복과 성장에 기여할 수 있도록 각별한 노력을 기울이기로 했다.

이 차관은 “새 정부 경기회복 모멘텀을 이어가는 데 올해 국방예산 집행관리의 성공적 마무리가 중요하다”며 참석자들과 함께 올해 추진한 주요사업에 대한 집행상황을 면밀히 살펴봤다.

또 “내년 예산이 2일 빠르게 확정된 만큼 내년 1월부터 집행될 수 있도록 사업계획 수립을 12월 중 마무리하는 등 2026년 예산집행을 위한 사전준비를 철저히 해야 한다”고 당부했다.