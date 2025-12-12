번개장터 최재화 대표, 중기부 ‘컴업2025’서 “문제해결서 시작” 번장 글로벌 성장 스토리 공개

[헤럴드경제=강승연 기자] 번개장터는 최재화 공동대표가 중소벤처기업부 주최 글로벌 스타트업 축제 ‘컴업(COMEUP) 2025’에서 K-컬처 기반 리커머스의 글로벌 확장 전략과 ‘번장 글로벌’의 성장 방향을 발표했다고 12일 전했다.

컴업 2025는 중소벤처기업부가 주최하고 국내외 스타트업 및 투자자가 모이는 대표 창업 행사로, 올해는 10일부터 12일까지 서울 코엑스에서 개최됐다.

최 대표는 강연에서 리커머스 시장이 한국을 넘어 세계적으로 빠르게 성장하고 있다며, 이에 맞춰 번개장터가 기술과 서비스 고도화를 중심으로 글로벌 경쟁력을 강화해 왔다고 설명했다. 특히 “글로벌 진출은 한국에서 성공한 비즈니스 모델을 그대로 수출하는 일이 아니라, 처음 창업하듯 문제를 다시 정의하고 해결하는 과정이었다”고 강조했다.

그는 “글로벌 진출은 단순한 확장이 아니라 새로운 시장에 맞는 서비스와 경험을 반복적으로 검증해 나가는 과정”이라며 “고객이 어떤 경험을 필요로 하는지 정확히 파악하고, 그에 맞춰 빠르게 개선하는 것이 해외 시장에서도 유효한 원리”라고 말했다.

최 대표가 공유한 번개장터의 글로벌 확장은 해외 이용자의 실제 행동에서 발견된 수요가 출발점이었다. K-팝 굿즈와 포토카드 등을 구매하려는 해외 팬들이 번개장터 상품을 발견하고도 결제할 수 없어 SNS(사회관계망서비스)에서 우회 방법을 공유하는 사례가 반복된 것.

이에 번개장터는 해외 이용자 전용 서비스 번장 글로벌을 구축했다. 해외 이용자가 한국 상품을 보다 쉽게 탐색·거래할 수 있도록 번역 기능을 적용하고, K-위키(K-WIKI)와 포토카드 템플릿(POCA Template) 등 팬덤 특화 기능을 강화했다. 또한 일본 최대 리커머스 플랫폼 메루카리(Mercari)와의 협력을 통해 양국 상품을 상호 노출하는 구조를 마련해 국경 간 거래 환경도 넓혔다.

현재 번개장터는 200여개 국가에서 서비스를 제공하고 있다. 전체 1200만명의 월간 이용자(MAU) 중 약 280만명이 해외 이용자로 집계되고 있다. 최 대표는 “국경을 넘어 번개장터를 찾는 이용자가 꾸준히 늘고 있다는 점은 글로벌 리커머스 시장의 가능성을 보여준다”고 의미를 밝혔다.

최 대표는 “번개장터의 글로벌 도전은 해외 이용자의 불편을 해결하려는 문제해결 실험에서 시작됐다”며 “해외 시장에서는 언어 능력보다 문제를 정확히 이해하고 풀어내는 능력이 더 중요했다”고 말했다.

그러면서 “국내에서 쌓아 온 경험과 글로벌 파트너십을 바탕으로 국경을 넘어 취향이 연결되는 리커머스 생태계를 만들겠다”며 “글로벌 톱5 리커머스 테크 플랫폼을 향해 지속적으로 도약하겠다”고 강조했다.