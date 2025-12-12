산업발전 기여 건설인 48명 포상 정원주 회장 “금융위기보다 힘든 시기”

대한주택건설협회, 한국주택협회, 주택도시보증공사는 11일 오후 서울 강남구 논현동 건설회관에서 ‘2025 주택건설의 날’ 행사를 개최했다. 행사에는 정·관계 인사들을 포함해 주택 건설인 등 300여명이 넘게 참석했다.

정원주 대한주택건설협회장은 기념사에서 “주택업계는 중대재해처벌법 등 강화된 규제와 경기 침체로 2008년 금융위기 때보다 힘든 시기를 보내고 있다”면서도 “주택이 삶의 가치를 담는 그릇이 되도록 첨단 기술이 융합된 미래 산업으로 진화해야 한다”고 당부했다.

이날 주택산업 발전에 기여한 공로가 큰 주택건설인과 주택건설단체 관계자 등 48명에게 정부포상과 국토교통부장관 표창이 수여됐다. 수상자는 산업훈장 3명(금탑 1명·은탑 2명), 산업포장 6명, 대통령표창 6명, 국무총리표창 9명, 국토교통부장관표창 24명 등이다.

금탑산업훈장은 최병호 삼구건설㈜ 대표이사가 받았다. 최 대표는 1981년 건설업에 입문한 후 40여 년간 주택건설을 통해 지역사회 발전과 국가경제 성장에 기여한 바를 인정받았다. 그는 자사 대표 브랜드 ‘트리니엔(Trinien)’을 중심으로 양질의 주택을 약 1만여 세대 이상 지속 공급했고 20년간 국가유공자 노후주택 개선 사업에 매년 참여하여 보훈 문화 확산에 기여했다.

은탑산업훈장은 이권수 고운건설㈜ 회장과 윤진오 동부건설㈜ 대표이사 등 2명이 각각 수훈했다.

산업포장은 ▷노기원 ㈜태왕이앤씨 대표이사 ▷이기동 경남기업㈜ 대표이사 ▷강영욱 교보자산신탁㈜ 대표이사 ▷김도형 삼성물산㈜ 상무 ▷윤태용 ㈜금오종합건설 대표이사 ▷김홍재 두산건설㈜ 상무 등 6명에게 수여됐다.

아울러 대통령표창은 ▷최동욱 ㈜한라공영 대표이사 ▷문종석 대신건설㈜ 대표이사 ▷김용남 HDC현대산업개발㈜ 상무 ▷장차연 주택도시보증공사 부장 ▷김현주 하나종합건설㈜ 대표이사 ▷박병규 한신공영㈜ 부부장 등 6명이 수상했다. 김희량 기자