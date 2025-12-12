복지장관, 충북 진천 의료·요양 돌봄 통합지원 현장점검

[헤럴드경제=이태형 기자] 정은경 보건복지부장관은 12일 “일상생활에서 어려움을 겪는 분들이 살던 곳에서 건강한 생활을 영위할 수 있도록 지자체와 적극 소통하고, 인력·예산을 아낌없이 지원해 국민이 체감할 수 있는 통합돌봄 체계를 만들어 가겠다”고 말했다.

정 장관은 이날 충청북도 진천군을 방문해 ‘의료·요양·돌봄 통합지원 사업’ 추진현황을 점검하고, 충청북도와 진천군 공무원 및 현장 관계자들과 가진 간담회에서 이같이 밝혔다.

정 장관은 “2026년 정부예산에 전국 지자체 통합돌봄 서비스 지원 예산이 적극 반영됐다”며 “시도에서는 돌봄통합지원법 시행 전 지역사회의 통합돌봄 체계를 책임감 있게 준비해 달라”고 당부했다.

한편 ‘의료·요양 통합돌봄 사업’은 이재명 정부의 복지분야 핵심 국정과제로, ‘살던 곳에서 존엄하고 건강한 삶’을 위해 시·군·구가 중심이 돼 지역사회 통합돌봄 체계를 구축하는 사업이다.

현재 229개 전 지자체가 시범사업에 참여하고 있고, 내년 3월 27일에 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’(돌봄통합지원법)이 전면 시행됨에 따라 본사업을 개시할 예정이다.

이번 현장 방문은 본사업 시행을 앞두고 지자체의 통합돌봄 준비상황과 지역 내 서비스 제공기관의 사업 현장을 직접 확인하고, 돌봄통합지원법의 전국 시행을 위해 현장 관계자의 애로사항 등 다양한 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

복지부는 현장방문을 통한 각계각층의 의견을 수렴하고, 지역 우수사례 발굴·전파와 지속적인 업무담당자 교육을 실시해 모든 지자체가 돌봄통합지원법 시행을 차질 없이 추진할 수 있도록 지원한다는 계획이다.