[헤럴드경제=고승희 기자] 팬데믹 시기 전 게계에 희망의 메시지를 노래한 방탄소년단의 ‘퍼미션 투 댄스’ 뮤직비디오가 7억뷰를 넘었다.

11일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 지난 2021년 7월 전 세계 동시 공개한 ‘퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)’의 뮤직비디오가 전나 오후 5시 14분경 유튜브 조회 수 7억 회를 돌파했다. 방탄소년단으로는 통산 10번째 7억뷰 뮤직비디오다.

댄스 팝(Dance pop) 장르의 ‘퍼미션 투 댄스’는 고단한 하루를 보낸 모든 이들에게 ‘춤은 마음 가는 대로 허락 없이 마음껏 춰도 된다’라는 이야기를 전한다.

코로나19 팬데믹 시기에 발표돼 ‘힘든 상황이지만 춤과 노래를 통해 자유와 행복을 찾자’, ‘그럼에도 삶은 계속된다’라는 따뜻한 위로를 건넸다. 특히 후반부에는 일곱 멤버가 군중과 함께 국제 수어를 활용한 안무로 선보이는 희망의 메시지가 유독 따스하다.

이 곡은 발표 당시 미국 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’ 1위에 올라, 7주 연속 차트인했다. 이 곡은 미국 레코드산업협회가 50만 유닛 이상 판매된 음원에 부여하는 ‘골드’ 인증을 획득했다. 미국 레코드산업협회의 유닛 집계는 앨범 판매, 디지털 다운로드, 스트리밍 가중치를 기반으로 한다.