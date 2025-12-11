전체 일자리 2671만개…증가했지만 늘어난 곳·줄어든 곳 명확히 갈려 60·70대 +30만개 vs 20·40대 -32만개…세대 간 고용 재편 뚜렷 대기업·중소기업 일자리 감소 속 비영리만 홀로 +15만개

[헤럴드경제=김용훈 기자] 전체 일자리 수는 지난해 소폭 증가했지만, 증가한 영역과 감소한 영역의 간극은 더 넓어졌다.

고령층·비영리·복지업종에서 일자리가 집중적으로 늘어난 반면, 20·40대 생산가능연령대와 영세사업장·전통 산업에서는 일자리가 동반 감소하며 노동시장 내부의 구조적 양극화가 한층 심화된 모습이다.

국가데이터처가 11일 발표한 ‘2024년 일자리행정통계’에 따르면 지난해 전체 일자리는 2671만개로 전년보다 6만개(0.2%) 증가했다. 총량은 유지됐지만 어디에서 늘고 어디에서 줄었는지 살펴보면 노동시장 재편 속도가 한층 빨라졌음을 확인할 수 있다.

고령층만 늘고 생산가능연령층은 감소…‘세대별 균열’ 뚜렷

연령대별 일자리 변화는 노동시장 구조 변화를 가장 직관적으로 드러낸다. 지난해 일자리는 60대(+15만개)와 70세 이상(+15만개) 고령층에서만 증가했다. 반면 20대(-15만개)와 40대(-17만개)는 동시에 큰 폭으로 감소했다.

일자리 비중이 가장 큰 40대는 22.6%를 차지하고 있지만 전년 대비 2.7% 줄어 감소 규모가 가장 컸다. 취업 초기인 20대도 4.3% 감소하며 고용 기반이 약화됐다. 이는 경제활동 핵심 세대의 노동시장 이탈 또는 불안정성 확대를 의미한다.

반면 고령층 일자리는 지속 증가하고 있다. 고령층의 고용률 확대, 퇴직 이후 재취업 흐름, 돌봄·사회서비스 분야에서의 신규 수요가 복합적으로 작용한 영향으로 풀이된다. 특히 70세 이상에서만 15만개가 늘어난 점은 노동시장의 고령집중화를 보여주는 신호로 해석된다.

성별로도 변화가 뚜렷하다. 여성 일자리는 11만개 증가(1.0%)한 반면 남성은 6만개 감소(-0.4%)했다. 특히 60대 여성 일자리 증가분이 10만개로 대부분을 차지해 고령 여성층이 전체 증가를 견인했다.

남성은 제조·건설 등 전통 산업 부문에서 고용이 줄며 40대(-11만개)를 중심으로 감소폭이 컸다.

비영리·복지업종 증가…영리기업·전통산업·영세사업장은 일제히 감소

기업 규모별 일자리 변화에서도 양극화는 두드러진다. 비영리기업만 홀로 15만개 늘었고, 대기업(-8만개)과 중소기업(-1만개)은 모두 감소했다. 대기업의 지속일자리 비중은 84.4%로 높지만 신규채용 비중이 4.1%에 그쳐 고용 확대 여력이 크지 않다는 점도 드러났다.

산업별로는 보건·사회복지(+13만개)와 제조업(+5만개)이 일자리를 늘린 반면, 건설업(-6만개), 금융·보험(-6만개), 운수·창고(-6만개) 등 주요 전통산업의 일자리는 일제히 줄었다. 특히 건설업의 고용 둔화는 경기 냉각과 투자 부진이 고용으로 이어진 결과이며, 금융·보험업 역시 구조조정과 비대면 전환이 일자리 감소에 영향을 미친 것으로 보인다.

기업의 종사자 규모별로 보면 전체의 절반 이상을 차지하는 50명 미만 기업에서만 11만개 감소했다. 이 가운데 1~4명 영세 개인기업체 일자리가 7만개 줄어, 자영업 기반의 취약성이 다시 한번 확인됐다.