부산 강서구 골목서 털 벗겨지고 토막 난 상태 동물단체 “사이비 종교단체서 제물로” 의혹 제기

[헤럴드경제=한지숙 기자] 부산 강서구의 한 골목에서 불에 탄 채 토막이 난 고양이 사체가 발견돼 동물보호단체가 경찰에 수사를 의뢰했다.

11일 동물보호단체 ‘부산동물사랑길고양이보호연대’에 따르면 지난 9일 오후 6시10분쯤 부산 강서구 대저동의 한 골목 쓰레기더미에서 학대 흔적이 있는 고양이 사체가 발견됐다는 시민 제보가 접수됐다.

이튿날 오전 현장을 방문한 동물단체 활동가들은 불에 타 털이 다 벗겨지고 토막이 난 상태의 고양이 사체를 발견했다.

동물단체 관계자는 “다른 지역에서도 비슷한 사례가 있었는데, 당시 사이비 종교단체에서 고양이를 제물로 올렸다”며 “이번에도 현장에서 밤, 대추, 닭 등 제수용 음식이 발견돼 특정 종교에서 벌인 일은 아닌지 경찰에서 다각도로 수사해야 한다”고 말했다.

동물단체는 부산 강서경찰서에 고발장을 접수하고, 관계기관에 고양이 사체 부검을 의뢰했다고 전했다.

전날 고발장을 접수한 경찰은 정확한 경위 등을 수사할 예정이다.