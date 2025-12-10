연간 1억2000만원 예산 절감 중증 보행장애인 이동권 강화에 집중 투입

[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]부천시가 내년부터 바우처택시 등 맞춤형 이동지원 사업을 확대한다.

부천시는 오는 31일을 끝으로 ‘교통약자전용버스’ 운행을 종료하고 관련 예산을 바우처택시 등 수요자 맞춤형 이동지원 사업에 전환해 활용할 계획이라고 10일 밝혔다.

이번 계획은 한정된 예산으로 더 많은 교통약자에게 실질적인 혜택을 제공하기 위한 조치다. 연간 1억2000만원의 예산을 절감할 수 있다.

2017년 도입된 전용버스는 장애인회관에서 춘의주공아파트까지 순환 운행하며 순천향대병원 등을 경유해 왔다.

그러나 교통약자의 이동 수요를 보다 폭넓게 충족하고 이동권 사각지대를 해소하기 위해 더욱 효율적인 수단에 행정 역량을 집중하는 방향으로 운영 재정비를 추진하게 됐다.

이에 시는 운행 종료에 따른 혼란을 줄이기 위해 지난 6월부터 이용자 의견을 수렴해 왔다. 기존 이용객에게는 노선이 유사한 시내버스 5번, 52번 등 저상버스를 대체 수단으로 안내해 불편을 최소화할 방침이다.

또 승객 1인 수송에 약 9500원이 소요되는 전용버스 대신, 1인당 약 7800원이 소요되는 바우처택시 지원을 확대해 중증 보행장애인의 배차 대기시간을 줄일 계획이다.

바우처택시는 부천시에 주민등록이 돼 있는 중증 보행장애인(시각, 신장장애인 등)과 임산부를 대상으로 한다. 해당 교통약자를 동반하는 가족이나 보호자도 함께 이용할 수 있다.

시는 그동안 저상버스 도입률 75.1% 달성, 2017년 41대였던 장애인콜택시를 75대로 확대, 바우처택시 100대 도입 등 교통약자의 이동 여건을 지속적으로 개선해 왔다.