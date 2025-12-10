美본사 해롤드 로저스 임시 대표 선임

[헤럴드경제=김진 기자] 박대준 쿠팡 대표이사가 10일 대규모 개인정보 유출 사태 책임을 지고 물러났다.

쿠팡에 따르면 박 대표는 “최근의 개인정보 사태에 대해 국민께 실망드린 점에 대해 매우 송구스럽게 생각한다”며 “이번 사태의 발생과 수습과정에서의 책임을 통감하고 모든 직위에서 물러나기로 했다”고 말했다.

박 대표 사임에 따라 쿠팡의 모회사인 미국 쿠팡 아이엔씨(Inc.)는 해롤드 로저스 미국 쿠팡 Inc. 최고관리책임자 겸 법무총괄(CAO & General Counsel)을 쿠팡의 임시 대표로 선임했다.

로저스 신임 임시 대표는 이번 사태 수습 및 고객 불안감 해소, 대내외적인 위기 수습, 조직 안정화에 주력할 방침이다. 미국 쿠팡 Inc.가 개인정보 유출 사태 수습에 적극적으로 나서는 것이다.

쿠팡은 “개인정보 유출 사태로 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다”며 “재발 방지를 위해 정보보안을 강화하고 신뢰 회복에 최선을 다할 것”이라고 말했다.