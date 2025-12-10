20일 겨울 축제로 2025년 송년음악회 열려..오케스트라와 함께하는 동화 뮤지컬 ‘페페의 꿈’ 공연 잠자는 공주를 위한 파반느, 난장이 톰 등 명작동화 모티브로 한 모리스 라벨의 어미거위 모음곡과 조화 이뤄...약 70분간 오케스트라의 선율, 그림동화 영상, 뮤지컬 넘버가 어우러져 그림책 속 세계가 펼쳐질 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 오는 20일 오후 4시 서초문화예술회관 아트홀에서 2025년 송년음악회 ‘크리스마스 in 서초-페페의 꿈’를 개최한다.

‘크리스마스 in 서초’는 서초구의 계절별·테마별 축제 시리즈의 대미를 장식하는 겨울 축제로, 올해는 오케스트라와 함께하는 동화 뮤지컬 ‘페페의 꿈’이 공연될 예정이다.

약 70분간 진행되는 이번 공연은 ▲잠자는 공주를 위한 파반느 ▲난장이 톰 ▲미녀와 야수 ▲파고다의 여왕, 레더로네트 ▲요정의 정원 등 명작동화를 모티브로 한 모리스 라벨의 ‘어미거위 모음곡’과 절묘하게 어우러져 환상적인 동화 세계를 무대로 구현한다.

특히 한국뮤지컬대상 수상 경력을 지닌 전문가들로 구성된 창작진이 클래식·동화·뮤지컬을 높은 완성도로 융합한 수준 높은 공연을 선보일 것으로 기대된다. 오케스트라 연주와 그림동화 영상, 뮤지컬 넘버가 조화를 이루며 마치 그림책 속 장면이 눈앞에서 펼쳐지는 듯한 생생한 경험을 제공한다. 이를 통해 아이들이 자연스럽게 클래식 음악의 매력을 접하고 가족들과 함께 특별한 연말의 추억을 쌓을 수 있을 것으로 보인다.

전성수 서초구청장은 “이번 송년음악회를 통해 가족과 함께 특별한 추억을 쌓고 따뜻한 연말을 보내시길 바란다”며 “앞으로도 사계절 내내 서초 곳곳에서 문화예술의 향기가 흐르는 ‘문화예술도시 서초’를 만들어 나가겠다”고 전했다.