기존 1987만호 → 2294만호로 급증 소유 기준 아닌 ‘실거주 기준’ 첫 공식 반영 관악·광진·구미 다가구 밀집…지역 주거지도 바뀐다

[헤럴드경제=김용훈 기자] 그동안 ‘건물 1채=주택 1호’로 잡혀 실제보다 적게 집계됐던 다가구주택이 ‘방 단위’ 거처 기준으로 다시 산정되면서 전국 주택 수가 300만호 이상 추가로 늘어났다.

1인가구·청년층 주거 실태를 보다 정확히 반영하는 통계가 처음으로 공식 제공되면서, 향후 주거·복지정책 전반에 적잖은 변화가 예상된다.

국가데이터처는 9일 다가구주택의 ‘구분거처(실제 거주공간)’를 반영한 주택 수 부가자료를 처음 공표했다고 밝혔다. 그 결과 2024년 11월 기준 전국 주택 수는 기존 1987만호에서 2294만호로 307만호 증가했다.

수도권만 143만호 증가…관악·광진 ‘다가구 최상위’

기존 주택총조사는 주택을 ‘소유·매매 단위’로 산정해 다가구주택도 건물 1동을 1호로 집계해왔다. 하지만 실제 현장에서는 한 건물 안에 수십 개의 방이 각각 독립 가구로 사용되는 경우가 대부분이다.

이번 부가자료는 이런 현실을 반영해 다가구 주택 내부의 구분거처를 모두 주택으로 잡아 다시 산정했다. 그 결과 다가구 주택 수는 기존 77만호(건물 기준)에서 384만호(거처 기준)로 무려 5배 가까이 증가했다.

이 변화 하나만으로도 전체 주택 수가 300만호 이상 불어난 셈이다.

지역별로 보면 증가 폭은 수도권에 집중됐다. 수도권 주택 수는 기존 928만호에서 1072만호로 143만호 늘었다.

서울은 317만호 → 390만호로 73만호 증가했다. 부산(15만7000호), 대구(19만6000호), 경기(59만4000호) 등 대도시권 전반에서 주택 수가 크게 상향 조정됐다.

특히 다가구 구분거처가 가장 많은 지역은 서울 관악구(9만8000호)로 집계됐다. 이어 ▷서울 광진구(6만1000호) ▷경북 구미시(5만9000호) ▷대구 달서구(5만8000호) ▷서울 중랑구(5만8000호) 순으로 나타났다.

청년·1인가구 밀집 지역이 그대로 통계 상위에 반영된 셈이다.

“1인가구 주거 취약성, 통계로 처음 드러나”

이번 부가자료는 건축물대장, 전기시설 명부 등 행정자료와 2024년 가구주택기초조사(전수조사)를 결합해 산출됐다. 국가데이터처는 앞으로도 매년 기존 주택 수와 부가자료를 병행 제공할 계획이다.

안형준 국가데이터처장은 “이번 주택 수 부가자료는 지방자치단체별로 보다 정교한 주거 기초통계를 구축할 수 있는 전환점”이라며 “특히 청년·고령층·1인가구 주거 안정 정책을 설계하는 데 핵심 자료로 활용될 것”이라고 강조했다.