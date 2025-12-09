[헤럴드경제=박병국 기자]서울 영등포구(구청장 최호권·사진)는 시장·군수·구청장협의회가 주최한 ‘기초지방정부 우수정책 경진대회’에서 문화관광 분야 최우수상을 수상했다고 9일 밝혔다.

이번 대회는 지방자치 30주년을 맞아 민선 8기 동안 추진된 우수정책을 발굴·공유하고 전국으로 확산하기 위해 마련됐다. ▷경제 ▷문화관광 ▷복지 ▷환경·안전 ▷지방소멸 대응의 5개 분야에 전국 83개 기초지방정부가 총 137건의 정책을 응모했다. 현장심사와 발표심사를 거쳐 분야별 최우수 정책이 선정됐다.

영등포구는 ‘모두가 함께 즐기는 축제’를 목표로 서울시 최초 시각장애인 대상 무장애 관광 프로그램 ‘봄꽃 동행’을 기획·운영하며 높은 평가를 받았다.

구는 청각·촉각·미각·신체 체감 등 다양한 감각을 활용한 오감형 프로그램을 선보여 시각장애인의 축제 참여 기회를 넓혔다.

지난 4월 개최된 봄꽃축제에서 시각장애인과 활동보조인 등 117명이 ‘봄꽃 동행’에 참여했다. 참여자 만족도는 5점 만점에 4.67점으로 나타났다.

‘봄꽃 동행’은 올해 2025 서울시 약자동행지수 우수사례 선정, 2025 매니페스토 우수사례 경진대회 최우수상 등 수상을 이어갔다.

최호권 영등포구청장은 “모두에게 열린 축제를 만들기 위한 체감형 프로그램이 좋은 평가로 이어졌다”라며 “누구도 소외되지 않는 문화환경을 조성하기 위해 지속적으로 노력하겠다”라고 전했다.