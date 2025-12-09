[헤럴드경제=나은정 기자] 중국의 한 고층 아파트에서 유부남과 불륜 관계에 있던 여성이 남성의 아내에게 들키지 않기 위해 10층 난간에 매달리는 아찔한 상황이 벌어졌다.

더 선 등 외신에 따르면 최근 중국 소셜미디어(SNS)에는 광동성 한 아파트 10층 난간에 흰옷을 입은 여성이 매달려 위태롭게 이동하는 모습이 담긴 영상이 확산했다.

해당 여성은 휴대전화를 손에 쥔 채 건물 외벽 난간에 매달려 있다가, 창턱을 이용해 아래층으로 내려가려 했으나 여의치 않자 옆으로 이동한 뒤 배관을 타고 아래층으로 이동했다. 이 과정에서 손이 미끄러져 떨어질 뻔하는 등 위험천만한 장면이 이어졌다.

영상 초반에는 상의를 벗은 남성이 여성과 대화를 하는 모습도 찍혔다. 이후 남성은 급히 방 안으로 사라졌고, 여성은 집 안으로 돌아가지 못한 채 외벽에 매달려 탈출을 시도한 것으로 알려졌다.

매체는 현지 언론을 인용해 남성이 예상보다 빨리 귀가한 아내에게 외도 사실을 들키지 않기 위해 여성을 창밖으로 내몰았다고 전했다.

아래층까지 내려간 여성은 이웃집 창문을 여러 차례 두드려 구조를 요청했고, 마침내 이를 본 주민이 창문을 열어 여성을 붙잡아 집안으로 끌어들이며 상황은 종료됐다.

해당 영상은 중국 SNS에서 빠르게 확산되며 화제가 됐다. 현지 누리꾼들은 “차라리 들키는 게 나았다”, “목숨은 건졌지만 사회생활 끝났다”, “영상이 퍼졌으니 결국 아내도 알게 될 것”이라며 두 사람을 강하게 비난했다.