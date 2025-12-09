G7서 中 희토류 수출 통제 영향·공급망 안정 대응 논의

[헤럴드경제=배문숙 기자]기획재정부는 구윤철 부총리 겸 기재부 장관이 8일 주요 7개국 협의체(G7) 재무장관 회의에 영상으로 참석해 핵심광물 공급망 안정화 방안 등을 논의했다고 9일 밝혔다.

회의에서는 중국의 최근 희토류 수출통제에 따른 글로벌 공급망 불확실성의 영향이 공유됐다.

구 부총리는 과거 한국의 공급망 교란 대응 경험을 바탕으로 핵심광물 공급망 안정 방안을 제시했다.

그는 “글로벌 공급처를 다변화하고 자원이 풍부한 국가들과 공동 탐사·개발을 추진하는 등 국제 공조를 강화해야 한다”며 “각국의 국내 생산기반 확충, 핵심광물 재자원화 및 대체·절감 기술 개발, 비축 확대 등을 통해 공급망 복원력을 높여야 한다”고 발언했다.

구 부총리는 국제협력의 필요성을 재차 강조하며, 한국도 책임 있는 파트너로서 적극적으로 협력하겠다고 덧붙였다.

화상으로 개최된 이번 회의에는 G7 회원국과 한국·호주·인도·멕시코·칠레 등 초청국 재무장관이 참석했다.

구 부총리는 올해 G7 의장국인 캐나다의 초청으로 지난 10월 G7 고위급 대화에 이어 두 번째로 G7 행사에 참석했다.