‘영감은 우리 모두를 연결합니다’라는 메시지 전달 ‘오피셜 매치볼 캐리어’ 프로그램 시행 선발 어린이들 참가하는 ‘OMBC 컵’ 운영 FIFA 월드컵 2026 디스플레이 테마 공개

[헤럴드경제=서재근 기자] 국제축구연맹(FIFA)의 공식 후원사인 기아는 FIFA 월드컵 2026을 맞이하여 글로벌 캠페인을 실시한다고 9일 밝혔다.

기아는 이번 캠페인을 통해 브랜드와 고객의 연결, 모빌리티를 통한 연결, 그리고 월드컵을 매개로 한 글로벌 화합이라는 세 가지 의미를 선보일 예정이며, 이를 기반으로 브랜드가 제공하는 영감과 모빌리티 경험을 중심으로 한 고객과의 새로운 연결을 제시할 방침이다.

이를 위해 기아는 ‘영감은 우리 모두를 연결합니다’라는 브랜드 메세지 아래 기아와 월드컵을 통해 전 세계 축구팬들이 화합하고 서로 소통할 수 있는 다양한 프로그램을 마련했다.

우선, 기아는 경기 시작 전 공인구를 심판에게 전달하고 선수진과 함께 입장하는 ‘오피셜 매치볼 캐리어(OMBC)’에 참가할 어린이를 선발하는 프로그램을 운영할 예정이다.

‘OMBC’는 기아가 국제축구연맹의 공식 후원사로서 고유 권한을 갖고 진행하는 프로그램으로 특히, 기아는 이번 북중미 월드컵부터 OMBC에 선발된 어린이들이 직접 참가하는 ‘OMBC 컵’을 개최할 예정이다.

‘OMBC 컵’은 단순히 월드컵 경기 식전 행사에 참여하는 것을 넘어, 10개국에서 선발된 유소년 선수들이 세계 무대에서 자신의 잠재력을 시험하는 글로벌 유스 축구 대회다.

아울러 기아는 이와 관련해 지난 5일(현지시간) 진행된 조추첨과 연계한 캠페인 티저 영상을 공개했다. 이번에 공개된 영상은 OMBC 프로그램 관련 영상 2건을 비롯해 ‘더 넥스트 레전드’ 캠페인 티저 등 총 3편이다.

OMBC 프로그램 관련 티저 영상 ‘49번째 팀 추첨’와 ‘티에리 프레서’는 티에리 앙리가 월드컵 조추첨에서 49번째 참가팀으로 OMBC팀을 공개하고 언론에도 발표하는 영상으로 향후 진행될 OMBC 컵에 대한 기대감을 높였다.

더 넥스트 레전드 티저는 월드컵 글로벌 앰버서더이자 최고의 축구 선수 가운데 한 명으로 꼽히는 레전드 티에리 앙리가 OMBC로 선발된 어린이를 축구 경기장에 데려다주며 응원하는 영상으로 기아의 영감을 통해 유소년 선수들에게 도전을 통한 성장의 기회와 꿈에 대한 동기를 부여하는 의미를 담았다.

류창승 기아 고객경험본부장(전무)은 “FIFA 월드컵은 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 전 세계를 하나로 연결하는 문화적 축제”라며 “기아는 이번 캠페인을 통해 브랜드 메시지 ‘영감은 우리 모두를 연결합니다’를 담아, 팬들에게 특별한 경험과 영감을 제공해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 기아는 이번 월드컵을 맞아 차량 내에서도 월드컵의 열기를 경험할 수 있는 ‘FIFA 월드컵 2026 디스플레이 테마’를 첫 공개했다.

FIFA 월드컵 2026 디스플레이 테마는 기아 고객만이 누릴 수 있는 차별화된 경험으로, 디스플레이의 색상과 그래픽, 애니메이션 등을 통해 축구팬들에게 더욱 몰입감 있는 여정을 선사할 예정이다.

기아는 개막 전까지 한국, 개최국, OMBC 컵 참가국 등 총 17종의 디스플레이를 순차적으로 배포할 계획이다. 디스플레이 테마는 ccNC 인포테인먼트 시스템이 적용된 차량에서 이용할 수 있으며, 기아 커넥트 스토어에서 기간 한정으로 무료로 다운로드가 가능하다.