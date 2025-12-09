동남아 출장 중 내년 지선 관련 입장 밝혀 “鄭 ‘한강버스 시간 지나면 성공’ 언급” 민주 최근 잇단 공세엔 “여당답지 못해” “경선 룰, ‘7대3’보다는 ‘5대5’가 적당”

[헤럴드경제=손인규(쿠알라룸푸르)·박병국 기자] 오세훈 서울시장은 “(정원오 성동구청장이) 한강버스는 어차피 시간이 흐르면 성공할 사업으로 보이고, 초기에 지나치게 시행착오에 초점을 맞춘 비판을 하기보다는 좀 지켜볼 필요가 있다는 식의 언급을 한 것을 본 적이 있다”고 말했다.

오 시장은 동남아시아 출장 기간인 지난 7일 말레이시아 쿠알라룸푸르의 한 식당에서 가진 출장기자단 간담회에서 정 구청장에 대해 “조금은 다른 (서울시장 후보) 주자들과 차별화되는 입장을 보인다고 평가한다”며 이같이 말했다. 또 “그분은 제가 일찌감치 일하는 능력을 높이 평가했던 것처럼 지금 제가 지적한 이런 식견의 측면에서 다른 주자들과 차별화되는 입장을 보인다고 평가하고 싶다”고 강조했다.

정 구청장은 이재명 대통령이 “일을 잘한다”는 언급으로 더불어민주당의 유력 서울시장 후보로 떠올랐다. 이 대통령은 전날 자신의 엑스((X·옛 트위터))에 성동구가 주민들을 대상으로 한 구정 만족도 조사에서 92.9%의 긍정 평가를 받았다는 내용의 언론 기사를 게재하며 “정 구청장이 일을 잘하기는 잘하나 보다. 저의 성남시장 만족도가 꽤 높았는데, 저는 명함도 못 내밀듯”이라고 적었다. 정 구청장은 이 대통령의 언급에 “원조 ‘일잘러(일 잘하는 사람)’로부터 이런 칭찬을 받다니… 감개무량할 따름”이라며 “더욱 정진하겠다”고 화답했다.

오 시장은 내년 6·3 지방선거를 앞두고 민주당 후보들의 한강버스 등에 대한 네거티브 공세를 이어가는 것에 대해서는 “서울의 도시경쟁력과 삶의 질에 미칠 긍정적 영향에 대해선 전혀 이해 못 하고 초기에 나타날 수 있는 시행착오에 지나치게 집착하며 비판 일변도인 민주당 후보들의 식견을 보면 한계가 있다고 느껴진다”고 비판했다.

이어 “민주당이 최근 들어서 굉장히 공세적으로 여러 가지 서울시의 이슈에 대해서 정말 노멀하지 않은 자세를 보이는 것에 대해서 저는 참 여당답지 않다고 생각한다”며 “서울시장 선거뿐만 아니라 지방선거를 대하는 마음가짐이 매우 자신감이 결여돼 있다, 이런 느낌을 받고 있다”고 덧붙였다.

그러면서 그는 “저는 지난 4년 6개월 이상 일을 해왔기 때문에 그 부분에 대한 평가는 민주당이 어떤 공세를 취하더라도 서울시민들의 평가는 이미 내려져 있다고 저는 생각한다”며 “특히 제가 강남북 균형 발전에 대해서 매우 깊은 관심을 가지고 여러 정책을 시행해 왔던 것을 시민들은 이미 다 알고 있는데 일부 민주당 서울시장 후보로 거론되는 분들이 그동안 서울시 행정에 대해서 거의 무지했다는 느낌이 들 정도로 이치에 닿지 않고 생뚱맞은 코멘트를 내놓고 있다”고 지적했다.

오 시장은 선거 룰 방식에 관한 질문에 “유권자들을 더 배려하고 더 두려워하고, 더 잘 모시려고 노력한다라는 메시지가 당으로부터 나와야 하는데 지금 현재 당은 그런 방향보다는 오히려 당심을 더 중요하게 여기는 방향으로 가고 있다”며 “당이 확장지향적인 길보다 축소지향의 길을 간다는 생각”이라고 말했다.

이어 “이렇게 일반적인 언급을 한 것은 혹시라도 직설적인 이야기를 하게 되면 저 스스로가 민심보다는 당심에 자신이 없어 보이는 듯한 오해를 받을 수도 있을 것 같아서 사실 직설적인 표현을 그동안 많이 삼갔다”고 설명했다.

오 시장은 당에서 나온 경선 룰 방식에 농담을 빗대어 거꾸로 제안을 해보고 싶다고 했다. 그는 “당에서 지방선거 기획단 단장을 맡고 있는 나경원 의원이 ‘7대3으로 바꾸더라도 내가 참여하는 경선은 5대5로 하겠다’며 어떻게 보면 공당의 입장에서는 하기 어려운, 국민들이 보기에는 쉽게 이해하기 어려운 언급을 하는 걸 봤다”며 “저는 오히려 거꾸로 ‘전국이 다 그 룰을 적용받아 내가 더 불리하더라도 나는 그냥 7대3으로 해도 좋으니까 그냥 5대5로 해달라’ 이렇게 오히려 거꾸로 제안을 한번 해볼까 농담처럼 생각을 해 봤다”고 말했다. 이어 “제가 농담이라고 전제를 단 건 그럴 정도로 답답했다는 것”이라고 덧붙였다.

앞서 나 의원이 위원장을 맡고 있는 지방선거총괄기획단은 현재 당원 50%·일반인 여론조사 50%인 후보 경선 규칙을 당원 70%·일반인 여론조사 30%로 하는 방안을 지도부에 건의했다.

그러면서 나 의원은 “혹시라도 출마를 결심하면 내가 참여하는 경선에는 기존 룰대로 50대50 적용을 받을 것을 당당히 밝힌다”고 밝혔다.

오 시장은 “이른바 정치 논평을 하시는 분들이나 패널들이 ‘당심 70%·민심 30%가 잘못된 길이다. 지방선거 필패의 길’이라는 논평을 자주 해주고 있다”며 “저는 경선에 참여해야 할 플레이어로서 그 부분에 대해서 언급을 좀 자제하는 게 오히려 당이 올바른 길로 가도록 유도하는 길이 아닌가 싶다”고 말했다.

한편 이 대통령이 언급한 여론조사는 성동구가 여론조사기관 한국리서치에 의뢰해 지난 10월 21~24일 성동구에 거주하는 만 18세 이상 성인남녀 1500명을 대상으로 진행했다. 해당 조사는 휴대전화 가상번호 무작위 추출을 통한 100% 무선전화 면접 방식으로 진행됐으며 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 플러스마이너스 2.5%다.