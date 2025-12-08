10곳과 협약 체결...AI대전환 정부정책 발맞춰

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국수력원자력이 중소 스타트업의 인공지능(AI) 기술 기반 성장 지원에 나선다.

한수원은 8일 스페이스쉐어 서울역센터에서 중소 스타트업 10개 회사와 협약을 체결하고 AI 대전환 정부정책에 발맞춰 중소 스타트업의 기술혁신을 지원한다고 밝혔다.

이날 체결 주요 내용은 ▷AI 설루션 현장 도입 ▷AI 기술 개발 및 검증 ▷AI 융합 사업모델 발굴 ▷공공데이터 활용 기반 서비스 개발 ▷사업화·시장진출 ▷전문 멘토링 및 실증 지원 등 기업의 기술 성숙도와 필요에 따라 기획–검증–사업화 전체 단계를 포괄하는 맞춤형 지원 제공 등 이다.

박성호 한수원 AI혁신처장은 “국내 중소스타트업 기업들이 한 단계 더 도약할 수 있는 기반을 마련하고 AI 기술을 활용한 생산성 향상, 비용 절감, 혁신 서비스 개발 등 다양한 성과를 창출해 국가 AI 산업 전반으로 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.