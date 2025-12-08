제9차 한·일 금융감독 정례회의 개최 글로벌 경제·금융이 미치는 영향 논의 정책방향·주요 정책과제 우선순위 공유 디지털 시대 규제 관련 포럼 공동세션도

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융위원회·금융감독원은 8일 부산에서 일본 금융청과 제9차 한·일 금융감독 정례회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의에서는 금융위-금융청, 금감원-금융청 수장 간 고위급 회담을 통해 글로벌 경제·금융 동향이 한·일 금융 부문에 미치는 영향에 대한 의견을 나눴다. 올해 양국에서 각각 새 정부가 출범한 만큼 기본 정책방향과 주요 정책과제 우선순위도 공유했다.

이억원 금융위원장은 “역내 금융시스템 안정성 유지가 필요한 경우 양국이 신속하고 효과적인 정책공조를 도모해야 한다”며 “자본시장 육성과 디지털 전환, 고령화 대응 등 양국 공통 현안에 대한 금융협력을 확대하기 위해 양국 금융규제·감독 당국 간 소통을 더욱 강화해 나가자”고 제안했다.

이에 이토 유타카 금융청장은 “디지털 전환이라는 시대적 흐름을 양국의 경제성장은 물론 금융부문이 발전할 수 있는 기회로 활용하기를 기대한다”면서 “양국간 강화된 소통을 통해 미래지향적인 민간 주도 이니셔티브 등을 포함해 민·관 영역 전반적인 상호 교류를 확대해 나가기를 희망한다”고 화답했다.

이찬진 금감원장은 이토 금융청장과 기업지배구조 개혁, 기관투자자의 수탁자 책임 강화, 자산운용업 발전 방안 등 양국 자본시장 개선 현황, 디지털금융 진전에 따른 금융소비자 보호 등 새로운 금융감독 과제에 대한 대응 현황을 공유했다.

이날 회의는 금융산업 지원과 상호 협력을 더욱 확대할 것을 합의하며 마무리됐다. 세 기관은 2026년 일본에서 제10차 정례회의를 개최하기로 했다.

세 기관은 같은 날 제10차 국제금융협력포럼에도 참석해 ‘디지털 시대 규제 최전방’을 주제로 공동세션을 진행했다.

공동세션에서는 서나윤 금융위 금융데이터정책과장이 한국 금융부문 인공지능(AI) 적용, 오키 켄지 일본 금융청 금융안정국 부국장이 일본의 가상자산 부문 규제동향, 위충기 금감원 디지털금융총괄국장이 금융분야 AI 위험관리 프레임워크에 대해 각각 소개했다. 또한 디지털 시대 금융산업 발전을 지원하기 위한 금융정책 방향과 공공부문 역할에 대해 논의했다.

해외금융협력협의회가 개최하고 금융위가 후원하는 국제금융협력포럼은 올해 ‘금융의 최전방: 디지털 거래 및 지능 지형도 재설계’를 주제로 열렸다. 세 기관은 물론 하산 파우지 인도네시아 금융청 상임위원 등 외국 금융당국 및 유관기관 관계자 약 70명과 국내 해금협 회원사 약 130명 등이 참석했다. 9일에는 외국 참석자들이 해금협 회원기관과의 개별 면담 등을 통해 협력방안을 모색할 예정이다.