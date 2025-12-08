513개 혁신사례 중 최고점 획득 국토교통부 장관상도 동시 수상

[헤럴드경제=윤성현 기자] 전세사기 예방을 위한 공공기관의 디지털 혁신이 대통령상을 받았다. 주택도시보증공사(HUG)는 ‘안심전세앱(App) 임대인 정보 조회’ 서비스를 통해 행정안전부 주관 ‘2025 정부혁신 왕중왕전’에서 대통령상을 수상했다고 8일 밝혔다.

정부혁신 왕중왕전은 중앙부처, 지방자치단체, 공공기관 등이 참여해 혁신 성과를 겨루는 정부 주관 공모대회다. 올해는 ▷참여·소통 혁신 ▷민원 서비스 혁신 ▷일하는 방식 혁신 등 3개 분야에서 총 513건의 사례가 출품됐다. 이 중 HUG의 사례는 1차 전문가 심사와 2차 국민투표를 거쳐 본선에 진출한 13건 중 최고점을 받아 대통령상(금상)의 영예를 안았다.

수상 사례인 ‘안심전세 임대인 정보 조회’는 임차인이 임대인의 동의 없이도 보증가입 이력, 보증금반환사고 이력, 보증 제한 여부 등을 확인할 수 있는 기능이다. 올해 5월 27일 출시 이후 예비 임차인의 안전한 전세 계약에 실질적인 도움이 되고 있다는 평가를 받고 있다. HUG가 자체 보유한 데이터 기반으로 작동하며, 전세 계약 체결 전 단계부터 실질적 예방 효과를 거두고 있다는 점이 높은 평가를 받았다.

이날 HUG는 국토교통부 주관 ‘2025 국토교통 우수사례 경진대회’에서도 동일 서비스로 장관상(장려상)을 수상하며, 서비스 혁신성과를 다시 한 번 입증했다.

HUG는 2023년 ‘민·관·공 협업 기반 전세피해 지원’ 사례로 국무총리상을, 2024년에는 ‘디지털 전세보증 이행’으로 대통령상을 받은 데 이어 올해까지 3년 연속 정부혁신 왕중왕전 수상에 성공했다.

윤명규 HUG 사장직무대행은 “국민이 직접 임대인 정보를 확인해 전세사기를 예방할 수 있도록 한 서비스가 3년 연속 수상의 성과로 이어져 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 지속적인 디지털 혁신을 통해 국민 주거 안전과 편익을 강화해 나가겠다”고 말했다.