- ‘광복 80년 하우스노트’ , 공사의 보안 기술력 세계에서 인정받아 - K-컬처를 적용한 하우스노트는 국제대회에서 2번째로 수상

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국조폐공사(사장 성창훈, www.komsco.com)가 제조한 ‘광복 80년 하우스노트’가 HSP(High Security Printing) Asia Awards에서 Best New Housenote로 선정됐다고 8일 밝혔다.

HSP Asia는 지난 2009년 이후 Reconnaissance International이 매년 주관하는 국제 보안문서 컨퍼런스이다. 올해에는 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열렸다.

광복 80년 하우스노트 앞면에는 해방의 기쁨과 축제를 불꽃으로 표현하고 대한민국의 랜드마크인 광화문을 통해 연대와 축제를 시각화했다. 뒷면에는 고려시대에 만들어진 장경판전과 동시대의 언어와 미래세대의 빅데이터 활자를 배치해 시대를 잇는 소통의 이지미를 담았다.

이번 광복 80년 하우스노트는 공사가 개발한 담색자성물질, 형광요소 등 글로벌 수준의 잉크 기술적 노하우가 공사 고유의 보안인쇄 기법으로 구현됐다.

특히 시각장애인과 고령자를 위한 2차원 디지털 코드를 최초로 적용해 음성 코드를 통해 이용자의 접근성과 편의성을 높였다.

또한 광폭 6mm 부분노출은선을 통해 보안성을 강화하고 은선 재료의 약 70%를 재활용 자재로 사용하여 친환경적으로 설계했다. 공사 앞서 2018년 평창동계올림픽 기념은행권으로 HSP Asia Awards에서 최우수 기념은행권으로 수상 바 있다.

성창훈 사장은 “이번 수상은 공사의 은행권 보안기술이 국제적으로 인정받은 결과로, 전 세계적으로 K-컬처에 대한 관심이 높아진 시점에서 한국의 문화적 가치와 공사의 기술력을 함께 알릴 수 있는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.