함께일하는재단에 20억원 기부

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오페이가 가수 션의 유튜브 채널 ‘션과 함께’와 소상공인 동반 성장을 위해 개최한 온·오프라인 연계 기부 마라톤 캠페인 ‘2025 LONG RUN’이 오프라인 대회를 끝으로 국내 러닝 이벤트 역대 최다 참가자를 기록하며 성황리에 마무리됐다고 8일 밝혔다.

‘2025 LONG RUN’ 은 단순히 ‘오래 달린다’는 의미를 넘어, 소상공인과의 상생이 오래 이어지기를 바라는 메시지를 담은 뜻깊은 캠페인이다. 온라인 대회에 26만여명, 오프라인 대회에 5000명의 참가자가 함께 달렸다. ‘2025 LONG RUN’ 캠페인은 국내 러닝 이벤트 중 최다 참가자를 기록했다.

앞서 진행된 온라인 대회는 11월 14일부터 30일까지 17일간 카카오페이 만보기 서비스를 통해 진행됐다. 첫 번째 목표였던 10억 걸음은 단 28시간 만에 채워졌으며, 최종 누적 걸음 수는 225억 걸음을 달성했다. 카카오페이는 높은 참여 열기에 따라 당초 약속한 10억원 기부에 더해, 추가 목표 달성으로 총 20억원의 기부를 확정했다.

온라인 대회 열기를 이어받아 12월 6일 하남미사경정공원에서 진행된 오프라인 대회는 5000명의 참가자가 소상공인을 응원하며 함께 달렸다. 이날 현장에서는 공식 개회 이후 참가자 대상 워밍업 프로그램이 진행됐으며, 캠페인을 함께 이끈 가수 션과 함께 하는 10Km 코스 레이스가 이어졌다. 완주한 참가자에게는 롱런 완주 메달, 리유저블백, 은박 담요, 카카오프렌즈 핫팩 등 총 9종의 완주기념 패키지가 전달됐다.

레이스 종료 후에는 션의 축하 공연과 기부금 전달식이 진행됐다. 카카오페이는 전달식을 통해 총 20억원의 기부금을 함께일하는재단에게 전달했다. 해당 기부금은 소상공인 대상 지원 사업에 활용될 계획이다.

시상식과 럭키드로우 추첨 등 다양한 프로그램도 진행했다. 소상공인 상생 캠페인 ‘오래오래 함께가게’ 부스에서 포토존 이벤트를 진행하며 소상공인 브랜드를 널리 알리는 데 일조했다. 특히 메달과 포스터에 자신의 기록을 각인하는 ‘오늘 나의 금융, 오늘 나의 기록’ 부스, 세 가지의 기록 포토존은 참가자들의 주목을 받았다. 카카오페이증권의 포토부스 및 여러 파트너사의 다양한 부스 체험 등 다채로운 즐길거리도 마련됐다.

캠페인을 함께 이끈 션은 “처음 ‘100원으로 50억을 만들어보겠다’는 말이 이렇게 큰 나눔으로 이어질 것이라고는 예상하지 못했다”며 “이번 ‘2025 LONG RUN’은 26만여 명이 함께 만들어낸 200억 걸음의 기적이었다”고 말했다. 이어 “여러분의 한 걸음이 소상공인들에게 큰 힘이 되었기에 깊이 감사드린다”고 전했다. 마지막으로 “선한 의지가 모이면 좋은 일이 이루어진다는 사실을 다시 한번 확인한 캠페인이었으며, 내년에는 대한민국 신기록을 넘어 세계 신기록에 도전할 수 있는 계기가 되기를 바란다”고 덧붙였다.

카카오페이 신원근 대표는 “이번 ‘LONG RUN’ 캠페인은 마라톤 대회에 소상공인을 응원하는 의미를 더하여 26만 5천여 명의 사용자들이 상생의 의지를 직접 실천한 뜻깊은 행사”라며 “‘함께 달려 더 오래’라는 슬로건처럼카카오페이 역시 앞으로도 소상공인과 함께 롱런하는 파트너로서 다양한 상생 활동을 꾸준히 확대해 나가겠다”고 말했다.