장식용 냅킨에서 폼알데하이드 등 검출 접촉성 피부염·만성기관지염 유발 가능성 서울시보건환경연구원, 105건 조사 발표 “장식용은 위생용품 냅킨과 구분해 사용해야”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 연말 모임이나 파티 테이블에 많이 쓰이는 장식용 냅킨에서 유해물질 소량 검출돼 주의가 요구된다.

서울시보건환경연구원은 온라인 플랫폼, 재래시장 전문 매장, 중소 생활용품점 등에서 판매 중인 종이 냅킨 105건(일회용 종이 냅킨 21건·장식용 냅킨 84건)을 대상으로 폼알데하이드, 형광증백제, 벤조페논 함유 여부를 조사한 결과를 8일 발표했다.

조사 결과, 위생용품으로 분류되는 일회용 종이 냅킨 21건은 모두 국내산 제품으로 모든 항목에서 유해물질이 검출되지 않았다.

반면 공산품으로 분류되는 장식용 냅킨 84건 가운데 폼알데하이드가 8건, 형광증백제가 14건, 벤조페논이 23건에서 미량 검출됐다. 장식용 냅킨은 모두 수입산 제품이었다.

폼알데하이드는 접착제나 세척제, 섬유제품에 넣는 첨가제로, 기준치를 초과하면 알레르기 접촉성 피부염이나 만성기관지염, 눈 점막 장애를 일으킬 수 있는 물질이다. 형광증백제는 종이 생산 시 첨가물로 사용된다. 벤조페논은 인쇄 잉크에 잔류할 수 있는 발암성 물질로 직·간접적으로 체내 흡수될 경우 위해 우려가 제기되는 성분이다.

장식용 냅킨은 위생 냅킨과 달리 화려한 인쇄가 돼 있는 경우가 많다.

연구원 관계자는 “장식용 냅킨을 입이나 손을 닦는 용도, 음식과 직접 닿는 용도로 사용하지 말아야 한다”고 강조했다. 이어 “파티 분위기를 위한 장식소품으로만 활용하는 것이 안전하다”고 덧붙였다.

전문가들은 장식용과 일반용을 구분해 사용하는 습관이 필요하며 음식과 직접 닿는 제품은 반드시 위생용품 여부를 확인해야 한다고 조언한다.