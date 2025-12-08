中 군사전문가 “대만 문제 개입 의도…동부 연안까지 위협 가능”

[헤럴드경제=정목희 기자] 중일 갈등이 고조되는 가운데 중국 관영매체가 대만 인근 일본 서남부 무인도인 마게시마의 위성사진을 공개하며 일본이 해당 지역에서 군사시설 확충을 서두르고 있다고 비판했다.

관영 글로벌타임스는 8일(현지시간) 중국 상업위성이 지난해 5월과 올해 9월 찍은 마게시마 사진을 입수했다며 일본이 1년여 만에 군사시설을 빠르게 건설하고 있다고 보도했다. 매체는 과거 존재하지 않던 대형 구조물이 다수 들어섰고, 활주로 윤곽이 뚜렷해졌으며 인근 해역의 선박 활동도 크게 증가했다고 전했다.

중국 전문가들은 2㎞급 활주로를 비롯해 탄약고, 저장탱크 등 연료 인프라와 대형 군함 접안이 가능한 임시 부두 등 군사시설이 이미 갖춰진 형태라고 분석했다.

중국 군사전문가 장쥔서는 “마게시마를 군사화하는 것은 일본이 대만 문제에 군사적으로 개입하기 위한 준비로 볼 수 있다”며 “현재 건설 중인 군사기지는 다양한 용도로 활용할 수 있으며 그 모든 목적이 중국을 향하고 있다”고 말했다.

그는 특히 “일본은 유사시 이 기지를 활용해 중국 해군의 국제해역 통과 차단을 시도할 수 있다”며 “전시에는 마게시마가 일종의 스프링보드 역할을 해 동중국해에서 활동하는 중국 해군과 공군은 물론 중국 동부 연안까지 위협할 수 있다”고 덧붙였다.

중국과 일본 언론 보도에 따르면 일본은 마게시마에 자위대 기지와 미 항공모함 함재기의 이착륙 훈련 시설 건설을 추진하고 있다. 공사는 2023년 1월 착공해 2030년 3월 완공을 목표로 진행 중이며, 최근에는 공사 인력이 처음으로 6000명을 넘어섰다는 소식도 나왔다.

마게시마는 오키나와와 가깝고 오스미 해협 방어에 유리한 전략 요충지로 평가된다.

이곳에 자위대 기지가 들어서면 서남부 도서 방위의 거점이자 신속 대응의 허브가 될 것이라는 분석이 제기된다.

앞서 마오닝 중국 외교부 대변인은 지난달 24일 정례브리핑에서 일본 서남부 섬 지역 군사시설에 대한 입장을 묻는 말에 “일본이 대만과 가까운 지역에 공격형 무기를 배치하는 것은 지역 긴장을 고조시키고 군사적 대립을 부추기려는 조치”라며 “이러한 움직임은 극도로 위험하며 주변국과 국제사회가 경계해야 할 사안”이라고 말했다.

마오 대변인은 이어 “중국은 일본 우익 세력이 역사의 수레바퀴를 되돌리려는 것을 용납하지 않을 것”이라며 “외부 세력이 중국의 대만에 손대는 것도, 일본 군국주의의 부활도 절대 허용하지 않을 것”이라고 덧붙였다.