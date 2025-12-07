[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시는 2025년 제4회 추가경정예산안을 330억원 증액 편성해 안동시의회(임시회)에 제출했다고 7일 밝혔다.

이는 올해 최종예산 규모는 2조 3780억원으로 작년 최종예산 1조 7980억원보다 32.3%인 5800억원이 늘어난 규모다.

일반회계는 기정예산보다 320억원이 늘어 2조 2030억원으로 커졌고 상·하수도 공기업 등 특별회계는 10억원이 늘어 1750억 원으로 증가했다.

이번 추경은 산불피해 복구비 등 국·도비 사업 변동분 반영과 함께 집행잔액 등을 최종 정리하는 데 중점을 뒀다.

특히 국·도비 사업으로는 산불피해지 위험목 긴급벌채 20억원, 산불피해지역 스마트 과원 조성 3억원, 한파 대비 임시조립주택 주거 지원 2억원 등 산불피해 복구 및 지원 예산뿐 아니라 신혼부부와 청년층을 위한 매입 임대주택 공급지원 75억원, 청년 월세 지원 2억원 등도 함께 반영됐다.

더불어 지난 9월말 확보한 경북도 특별조정교부금 사업도 빠짐없이 반영했다.

경북바이오 일반산업단지 노후 인도 개선 4억원, 일직면 광연리 마을 기반 정비 4억원, 수하동 도로 재포장 및 배수로 정비 1억 3000만원 등 총 49건, 24억 1000만원을 계상했다.

올해 일반회계 기준 최종예산을 분야별로 살펴보면 사회복지 분야가 4408억원(20.0%)으로 가장 크고 농림해양수산 분야 3475억원(15.8%), 국토 및 지역개발 분야 2735억원(12.4%), 공공질서 및 안전 분야 1855억원(8.4%) 순으로 편성됐다.

권기창 안동시장은 “이번 추경은 다사다난했던 2025년을 마무리하는 동시에 회복과 성장을 목표로 하는 2026년을 뒷받침하는 예산이 될 것”이라고 말했다.