“NASA의 매출 기여도, 5% 미만” 최근 연이어 자금 유치 보도에 “가짜뉴스”

[헤럴드경제=신동윤 기자] 우주기업 스페이스X가 8000억달러(약 1180조원) 가치로 내부자 주식을 매각한다는 보도를 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 부인했다.

머스크 CEO는 6일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 해당 보도에 대해 “정확하지 않다”고 말했다. 그는 “스페이스X는 수년간 현금 흐름이 양호했다”며 “우리는 직원들과 투자자들에게 유동성을 제공하려고 연 두 차례 정기적으로 자사주 매입을 실시한다”고 설명했다.

내부 주식을 외부에 매각하는 것이 아니라, 직원과 투자자가 보유한 주식을 회사가 직접 사들인다는 것이다.

머스크는 기업 가치 평가액이 상승한 데 대해서는 “스타십·스타링크의 진전과 잠재시장을 크게 확대한 위성-휴대전화직접통신(DTC) 주파수 확보의 결과”라고 분석했다.

머스크는 또 “한 가지가 더 있다”면서 스페이스X의 매출에서 민간 부문 비중이 절대적이고 미항공우주국(NASA) 임무는 극히 일부에 불과하다고도 강조했다.

그는 “NASA에 대한 애정은 크지만 NASA는 내년도 우리 매출의 5% 미만을 차지할 것”이라며 “상업용 스타링크가 우리 매출에 가장 크게 기여하고 있다”고 밝혔다.

그러면서 스타링크가 NASA에서 보조금을 받는다는 일각의 주장을 ‘절대적으로 거짓’이라고 일축했다.

이어 “스페이스X가 NASA의 계약을 따낸 이유는 가장 낮은 가격으로 최고의 제품을 제공했기 때문”이라고 덧붙였다.

머스크 CEO가 이 같은 발언을 한 것은 측근으로 알려진 재러드 아이작먼이 최근 NASA 국장 후보자로 지명되면서 불거진 이해충돌 논란을 불식하기 위한 목적도 있는 것으로 풀이된다.

다만 그는 스페이스X가 내년에 기업공개(IPO)를 추진한다는 보도 내용에 대해서는 아무런 언급을 하지 않았다.

스페이스X가 이번에 기업가치 8천억 달러를 인정받게 되면, 챗GPT 개발사 오픈AI가 지난 10월 기록한 5000억달러(약 730조원)를 넘어서서 전 세계 비상장 기업 중 가장 비싼 기업이 된다.

월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그 통신 등 외신은 전날 스페이스X의 내부자 주식 매각이 곧 시작될 예정이며 내년에 기업공개(IPO)를 추진하는 방안도 검토 중이라고 보도했다.

머스크가 이끄는 기업이 신규 투자나 외부 자금 유치를 진행한다는 언론 보도를 머스크가 X를 통해 부인하는 사례가 최근 몇 달 사이 반복되고 있다.

지난 9월에 미 경제방송 CNBC가 머스크의 인공지능(AI) 기업 xAI가 2천억 달러 기업가치로 100억달러 투자를 유치할 예정이라고 전했으나, 머스크는 이를 “가짜 뉴스”라고 지적했다.

지난달에도 WSJ과 CNBC가 xAI가 2000억달러 기업가치로 150억달러의 자금을 조달 중이라고 재차 보도했으나, 머스크는 다시 이를 부인했다.