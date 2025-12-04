[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]영종경찰서 임시청사 예산이 내년도 정부 예산에 반영됐다.

4일 배준영 의원(인천 중구·강화군·옹진군)에 따르면 국회에서 의결된 2026년도 국비 예산에 ‘영종경찰서 임시청사 예산 25억6000만원’이 확정 반영됐다.

이번 예산은 내년 7월 신설구인 영종구 출범과 함께 경찰서 개서가 가능하도록 하는 핵심 재원으로 본 청사가 건립 지연 중인 상황에서 발생하는 치안 공백을 최소화하기 위한 조치다.

영종경찰서는 총사업비 증가 등으로 한국개발연구원(KDI) 재검토가 이루어지며 개서가 2028년 이후로 미뤄질 우려가 커진 상황이다.

영종국제도시는 인구 13만명, 계획인구 18만명에 육박하는 대규모 도시로, 공항 이용객까지 포함하면 치안 수요가 전국 최고 수준이다.

현재는 지구대 2곳·파출소 1곳뿐이며 경찰 1인당 주민담당 수(833명)가 전국 평균의 2배에 달해 임시청사 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

배준영 의원은 “영종 주민과 공항 이용객의 안전을 위해 경찰서 조기 개청은 더는 미룰 수 없는 과제”라며 “임시청사의 적기 개서와 이후 본 개서까지 차질없이 이어질 수 있도록 챙기겠다”고 말했다.