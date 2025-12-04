설루션·에너지사업 통합 ‘AI EPC’ 전환 가속화 안전품질위원회 도입, 리스크 관리 고도화

[헤럴드경제=윤성현 기자] SK에코플랜트가 인공지능(AI) 설루션을 활용한 미래 성장 기반 구축을 목표로 대대적인 조직개편을 4일 단행했다. 이번 개편은 설계·조달·시공(EPC) 사업모델의 AI 전환 가속화와 현장 실행력 강화에 초점을 뒀다.

SK에코플랜트는 기존 하이테크사업 외에 AI 분야 EPC사업 수행 역량을 높이기 위해 ‘AI설루션사업’ 조직을 신설했다고 이날 밝혔다. 이를 위해 기존 건축·토목·플랜트 등의 EPC 설루션사업 조직과 AI 데이터센터, 연료전지, 재생에너지 등 에너지사업 조직을 통합했다. 두 조직의 통합을 통해 EPC와 에너지 간 시너지를 극대화하겠다는 전략이다.

AI 전략 실행을 전사적으로 뒷받침하기 위해 사장 직속의 AI혁신담당 조직도 신설했다. 이 조직은 AI 전략 수립과 변화 추진을 전담하며, 회사 전반의 디지털 전환을 이끈다.

리스크 관리 체계도 대폭 강화된다. 기존 리스크 관리 조직인 사업위험관리(BRM, Business Risk Management)센터 산하에 안전과 품질 관련 조직을 통합해 관리체계를 일원화했다. 아울러 안전·보건·환경(SHE) 역량을 높이고, 의사결정의 전문성과 객관성을 확보하기 위해 외부 전문가가 참여하는 안전품질위원회도 신설했다.

이번 조직개편과 함께 실시된 임원 인사에서는 현장 실행력 강화 기조가 반영됐다. 세대교체와 함께 사업과 현장 중심의 핵심 인재를 전면에 배치했으며, 기존 스태프 조직과 사업 조직 간 임원 순환 배치를 통해 유연한 조직 운영도 도모했다.

SK에코플랜트 관계자는 “이번 조직개편은 사업 포트폴리오 전환 전략의 일환으로, 핵심 사업 역량 강화와 지속 가능한 성장의 기반을 마련하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.