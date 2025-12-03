[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 미국 최대 규모의 새해맞이 라이브 쇼에 출연한다. K-팝 아티스트 중 유일한 출연진이다.

3일 소속사 쏘스뮤직에 따르면 이날 미국 ABC 방송의 ‘딕 클라크스 뉴 이어스 로킹 이브 위드 라이언 시크레스트 2026(Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026, 이하 ‘뉴 이어스 로킹 이브’)은 공식 SNS에 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)의 출연을 알렸다.

‘뉴 이어스 로킹 이브’는 매년 12월 31일 저녁부터 새해 첫날까지 전 세계 시청자들과 함께 하는 미국 최대의 새해맞이 프로그램이다. 그해 최고의 활약을 보여준 아티스트들의 공연 등 다채로운 볼거리를 제공한다.

올해는 르세라핌을 비롯해 머라이어 캐리(Mariah Carey), 포스트 말론(Post Malone), 채플 론(Chappell Roan)이 출연한다.

르세라핌은 뉴욕 타임스스퀘어에서 미니 4집 타이틀곡 ‘크레이지(CRAZY)’와 싱글 1집 타이틀곡 ‘스파게티(SPAGHETTI) (feat. j-hope of BTS)’ 퍼포먼스를 선보인다.

지난해 8월 발매된 ‘크레이지’는 미국 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’에 진입했다. 지난 10월 24일 공개된 ‘스파게티 (feat. j-hope of BTS)’는 세계 양대 팝 차트인 빌보드 ‘핫 100’(50위)과 영국 ‘오피셜 싱글 톱 100’(46위)에서 팀 최고 성적을 경신했다.

르세라핌은 연말연시 한국, 미국, 일본을 오가며 글로벌 행보를 이어간다. 오는 6일 대만에서 열리는 ‘10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025’(10th Anniversary Asia Artist Awards 2025)를 시작으로 19일 KBS ‘2025 가요대축제 글로벌 페스티벌’, 25일 ‘2025 SBS 가요대전’, 28일 일본 대형 연말 페스티벌 ‘카운트다운 재팬 25/26’ 무대에 오른다. 이어 2026년 1월에는 ‘제40회 골든디스크어워즈’에 출연한다.