서울시 ‘일타시장 오세훈- 종묘와 세운4구역 이슈 총정리’ 공개 “‘세계문화유산지정 취소될 수 있다’는 과장, 국익 훼손 선동”

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장은 세운4구역 초고층 빌딩 개발에 앞서 세계유산영향평가를 받으라는 국가유산청의 요청과 관련 “20년 이상 지연된 세운지구 주민들에게 길게는 4년 이상 소요되는 영향평가를 받으라는 것은 한마디로 사업을 접으라는 것”이라고 말했다.

서울시는 3일 오후 이같은 내용이 담긴 ‘일타시장 오세훈- 종묘와 세운4구역 이슈 총정리’ 영상을 서울시장 공식 홈페이지를 통해 공개했다. 강의는 30여 분 분량이다. 오 시장은 “가장 중요한 것은 종묘 외대문에서 180m 떨어져 있어 유산완충구역(100m)으로 지정해도 평가 대상이 아니다”라고 확신했다. 또 법치주의 행정을 하는 서울시가 주민에게 영향평가를 강요할 수 없다고 말했다.

서울시에 따르면 2023년에 국가유산청은 100m 이내 구역만 완충구역으로 관리하고 나머지는 서울시와 협의하면 된다는 입장을 냈다. 1995년 종묘가 세계유산 등재 당시에도 유네스코 작성 문서에는 인근 고층 개발 우려가 언급됐었지만 보존관리구역의 구체적인 거리 기준은 없었다.

오 시장은 문화유산청이 세운4구역 고층 빌딩 개발로 종묘의 세계문화유산 지위가 취소될 수 있다는 우려를 제기한 것에 대해 “정부가 방어 논리를 가지고 설득은 못할망정 취소될 수 있다 과장하는 것은 국익을 훼손하는 선동적 주장”이라며 “정부의 과격한 성명으로 인해 지방정부와의 갈등을 넘어 정치화되면서 합리적해결이 더욱 어려워져 안타깝다”고 밝혔다. 그러면서 “세계유산지정 취소는 유네스코가 당사국과 논의를 거치고, 회원국 3분의 2 이상의 동의를 받아야 하는 복잡한 절차를 거쳐야 한다”고 강조했다.

오 시장은 세운지구 재개발이 ‘강북전성시대’와 맥락이 닿아있다고 밝히며 “세운상가 옥상에서 내려다보는 주변은 1970년대를 연상케 하는 가슴 아플 정도로 낙후된 모습”이라며 “지어진 지 58년이 지나 시민들의 안전을 위협하는 세운상가는 결단을 내려야 할 시점”이라고 말했다. 오 시장은 강남북 불균형과 강북 주민의 상대적 박탈감을 줄이기 위해 ‘동부간선도로 지하화’, ‘창동 서울아레나’, ‘창동차량기지 이전’, ‘서울디지털바이오시티(S-DBC)’를 추진하고 있으며, 이를 통해 강북지역 경제를 활성화해 ‘강북전성시대’를 열겠다고 설명했다.

오 시장은 “녹지 비율이 턱없이 부족한 서울에 종묘와 남산을 연결하는 녹지축을 쭉 조성하면 전세계 도시계획사에 길이 남을 획기적인 성공사례가 될 것”이라며 “녹지생태도심 조성을 통한 도시재창조는 녹지에 대한 갈증이 높은 서울시민을 위한 보편적 복지”라고 덧붙였다.

아울러 “세운지구 재개발에 필요한 약 1조 5000억 원의 막대한 비용은 민간에 용적률을 올려주고 그에 따른 개발이익으로 녹지를 조성하는 ‘결합개발방식’ 도입으로 해결할 수 있다”고 설명하고 “기존 계획대로 낮고 넓은 건물은 지으면 경제성도 없고 녹지도 없다”고 강조했다.

세운지구 개발에 따른 종묘 앞 경관 입장차이에 대해서는 국가유산청과 서울시의 시뮬레이션 이미지를 각각 보여주며, “세운4지구는 종묘정전 정면이 아닌 서쪽 끝에 위치해 평균신장 서울시민 눈높이에서 보았을 때 건물 윗부분이 약간 보이는 정도”라고 말했다. 이어 “숨이 막히고, 기가 눌리는 전경인지는 분명히 확인할 필요가 있다”고 덧붙였다.

또한 “2004년 정비구역 지정시 120m 안팎 높이였던 것이 13번의 문화재 심의를 거치며 71m로 낮아졌고 이 상태로는 도저히 경제성이 확보되지 않아 높이를 141.9m로 상향한 것으로 이 높이 또한 종묘에서 가까운 곳이 아닌 청계천 변”이라고 알렸다.

오 시장은 “서울시는 그 누구보다 문화재 복원에 힘을 기울였다”며 흥인지문 일대 복원을 비롯해 창경궁과 종묘를 갈라놓았던 율곡로 지하화 및 상부 공원복원, 서순라길과 창덕궁 앞 돈화문로 정비, 열린송현녹지공원과 월대 조성 등 문화재를 돋보이게 한 사업들을 시민에게 소개했다.

마지막으로 오 시장은 “서울시는 종묘의 가치를 훼손하는 것을 절대 원치 않는다”고 거듭 강조하며, “세운지구에는 서울시민을 위한 녹지 공간 확보와 재원 절약은 물론 역사와 자연경관, 업무 공간이 어우러지는, 시민 삶의 질을 끌어올리는 복합적인 목표 달성을 위한 서울시의 고민과 충정이 녹아있다”고 밝혔다. 그리고 “서울시 충정을 이해하고 합리적으로 양립하며 조화를 이룰 방안과 대안을 제안해주면 언제든 열린 마음으로 논의에 동참하겠다”고 강의를 마무리했다.