2025년 12월 19일까지 입주기업 9개사 모집... 4차산업·제조·기술서비스·콘텐츠 등 다양한 분야 신청 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 중랑창업지원센터 신규 입주기업을 오는 12월 19일까지 모집한다.

2022년 문을 연 중랑창업지원센터는 지역 내 창업 생태계를 활성화하고 초기 창업기업의 성장을 돕기 위해 전문 기반을 갖추고 있으며, 4차산업 등 신성장 분야의 유망 기업을 발굴·육성하고 있다.

올해 하반기 모집에서는 ‘독립형 사무실’ 2개사, ‘공유형 사무실’ 7개사 등 총 9개 입주기업을 선발한다. 독립형 사무실은 약 20㎡ 규모의 개별 공간이며 1년 단위로 갱신해 최대 5년까지 입주할 수 있다. 공유형 사무실은 약 250㎡의 공동 공간을 활용하며 최대 3년까지 입주가 가능하다.

모집 대상은 공고일 기준 창업 7년 이내 기업 또는 예비창업자로, 제조업·콘텐츠·기술서비스업 등 여러 분야에서 신청할 수 있다.

특히 ▲장미산업 종사자 ▲청년 ▲중랑구민·지역 내 기업 ▲여성 ▲장애인 등은 심사 시 우대한다.

입주기업은 ▲시설지원(회의실·촬영실·각종 장비) ▲사업지원(법률·회계·특허 전문가 상담, 정책자금 연계, 원스톱 창업상담) ▲코칭지원(정부지원사업 계획서 작성 지도, 교육 프로그램, 산학협력 네트워크) 등 종합적인 창업 지원을 받을 수 있다.

입주를 희망하는 기업은 신청서와 사업계획서를 작성해 전자우편 또는 중랑창업지원센터 방문을 통해 접수하면 된다. 서류 및 면접심사를 거쳐 내년 1월 20일 최종 선정 결과를 발표할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “혁신과 도전 정신을 가진 창업가들의 많은 참여를 기대한다”며 “중랑창업지원센터가 기업 성장의 든든한 기반이 되어 지역경제 활력으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

자세한 내용은 중랑구청 홈페이지 공고·고시란, 중랑창업지원센터 채널 및 블로그에서 확인할 수 있다.