12월 5일 구청 강당…개인, 기업, 단체 등 총 98명에 표창‧감사패‧인증패‧인증메달 수여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)는 5일 오전 10시 구청 강당에서 ‘자원봉사자의 날 기념행사’를 개최한다.

구는 12월 5일 자원봉사자의 날을 맞아 한 해 동안 지역 곳곳에서 봉사 활동에 힘쓴 자원봉사자들의 노고를 격려하고 나눔 문화를 확산하기 위해 이번 행사를 마련했다고 밝혔다.

이날 행사는 ‘베니앤’의 팝페라 축하공연을 시작으로 올해 자원봉사 활동 영상을 시청하고 △모범 자원봉사자 및 우수 자원봉사활동처 표창 △후원 단체, 개인 감사패 수여 △봉사실적 인증패 및 인증메달 수여 등으로 진행된다.

개인 모범봉사자 45명과 우수 자원봉사활동처 4곳에는 표창장을, 자원봉사 후원인 및 후원기업 9곳에는 감사패를 수여한다.

또, 봉사실적에 따라 1만 시간 이상 봉사 활동을 한 명장 5명과 5천 시간 이상 봉사 활동을 한 봉사왕 1명에게는 인증패를 수여하고 3000 시간 이상 봉사자 14명에게는 ‘금장’, 2000 시간 이상 봉사자 29명에게는 ‘은장’, 1000 시간 이상 봉사자 49명에게는 ‘동장’ 메달을 수여할 예정이다.

장인홍 구로구청장은 “구로구를 따뜻하게 만드는 힘은 바로 묵묵히 봉사를 실천하는 여러분의 마음”이라며 “자원봉사자 한 분 한 분의 노력이 지역 공동체를 움직이는 원동력인 만큼 구로구도 여러분의 활동을 지원하고 응원하겠다”고 말했다.