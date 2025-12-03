오티톤메디컬, 지오윈드, 세이프웨이, 이원오엠에스 수상 2026년 1월 라스베가스에서 개최되는 ‘CES 2026’에 금천관 조성 예정 올해 두 차례 G밸리 수출상담회 진행…98억 원 규모 계약 추정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 2026년 1월 6일부터 9일까지 4일간 미국 라스베이거스에서 열릴 예정인 세계 최대 규모의 IT박람회인 ‘국제전자제품박람회(CES) 2026’에서 금천구 소재 기업 4곳이 ‘CES 2026 혁신상’을 수상한다고 밝혔다.

CES의 주최사 전미소비자기술협회(CTA)는 기술력과 혁신성이 뛰어난 제품 또는 기술에 혁신상을 수여하고 있다. CES 2026 혁신상을 수상한 ㈜오티톤메디컬, 지오윈드㈜, ㈜세이프웨이, ㈜이원오엠에스 등 금천구 소재 4개 기업은 세계적으로 기술력과 혁신성을 인정받은 셈이다.

구체적으로 살펴보면 ㈜오티톤메디컬은 지난 CES 2025에서 모바일 디바이스와 앱 부문 혁신상을 받았는데, 이어서 이번 CES 2026에서도 같은 분야에서 혁신상을 수상, 2년 연속 혁신상 수상의 쾌거를 거두었다.

지오윈드㈜는 자체 개발한 정이십면체 구조 기반의 수직축 풍력발전기로 혁신상을 수상했다. 지오윈드 관계자는 “혁신상 수상으로 국제 무대에서 공식적으로 인정받았다”며 “새로운 풍력 생태계를 구축하겠다”는 포부를 밝혔다.

㈜세이프웨이는 자율주행과 로봇 플랫폼의 융합인 ‘MoT’ 기반 기업이다. 지난 CES 2024에 이어 3년 연속 CES에 참가한다. 특히 이번 CES 2026에서는 ‘장애물 및 단차 극복 모빌리티’ 기술로 혁신상을 수상했다.

㈜이원오엠에스는 인공지능(AI) 기반 스마트 드레싱 미러 ‘헤이미러(HEYMIRROR)’로 혁신상을 수상했다. 헤이미러는 인공지능(AI) 스타일링 엔진을 사용해 개인 맞춤형 착장을 자동 추천하는 개인 맞춤형 스마트 라이프 플랫폼이다.

이와 관련 금천구는 서울경제진흥원(SBA)이 스타트업 전시관에 조성하는 ‘서울통합관’에 ‘금천관’을 마련한다. 올해 금천구 지원사업으로 CES 2026에 참가하는 금천구 기업 총 7개 중 5개 기업은 금천관에, 나머지 2개 기업은 각각 성균관대, SBA 창업본부 부스에서 제품 및 기술을 선보일 예정이다.

금천구는 SBA와 해외전시회 단체참가 지원사업을 협업해 추진하고 있다. 수출 판로 개척에 어려움을 겪는 중소기업에 참가비용 지원뿐 아니라 사전 컨설팅부터 전시회 참가 이후 계약체결 등 성과관리까지 전반에 걸쳐 지원하고 있다.

금천구는 수출 판로 개척을 위해 ‘G밸리 수출상담회’도 진행하고 있다. 우수한 상품을 가지고 있으나 해외 시장에 대한 정보력이 부족해 수출 판로 개척에 어려움을 겪는 중소기업을 지원한다.

특히 올해 7월과 10월 진행한 수출상담회는 실질적인 성과를 내기도 했다. 수출상담회 참가 금천구 기업 54개사가 총 290건의 상담실적을 기록했으며, 예상 계약 규모는 약 98억 원으로 추정된다.

기업 관계자는 “해외 바이어와 직접 연결되어 새로운 판로를 확보할 수 있었다”며 “금천구의 수출지원 정책이 실질적인 매출 확대에 큰 도움이 되었다”고 소감을 전했다.

유성훈 금천구청장은 “이번 CES 2026에 참가한 금천구의 우수한 기업들이 글로벌 무대에서 기술력을 인정받아, 이들을 지원한 것에 큰 보람을 느낀다”며 “앞으로도 해외전시회 공동참가, 수출상담회 등 다양한 글로벌 마케팅 지원을 확대해 금천구 기업의 경쟁력 제고에 힘쓸 것”이라고 말했다.