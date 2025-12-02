다크투어·학술대회·사진전 등 진행 의사당 전면에 미디어파사드 상영

[헤럴드경제=양대근 기자] 국회는 오는 3일부터 ‘빛의 민주주의, 꺼지지 않는 기억’을 주제로 12·3 비상계엄 해제를 기억하는 행사를 연다고 2일 밝혔다.

국회는 오는 3∼5일 국회 정문과 계엄군 헬기가 착륙한 국회 운동장, 국회의장 월담 장소, 국회의사당 2층 현관을 탐방하는 ‘다크투어리즘’ 프로그램을 운영한다.

다크투어리즘은 전쟁·학살·재난 등 비극적 역사 현장을 돌아보는 여행을 뜻하는데, 비상계엄 해제 의결 당시 참여한 국회의원 수와 같은 190명의 시민을 초청해 물리적 대치가 발생한 장소를 돌아보며 역사적 교훈을 되새긴다는 취지로 마련됐다.

12·3 비상계엄 당일인 3일 오전에는 국회사무처와 국회입법조사처, 한국공법학회, 한국정치학회가 ‘민주주의와 국회, 그리고 헌법’을 주제로 공동 학술대회를 연다.

오후에는 국회의사당 2층 정문(정현관)에서 정당 원내대표 등이 참석하는 가운데 민주주의 수호 의지를 확고히 하기 위한 글새김 제막식이 예정됐다. 저녁엔 국회의사당 전면에 비상계엄 당시 사진과 영상을 투사하는 미디어파사드가 연출된다.

국회사무처는 한국사진기자협회와 중앙잔디광장에서 비상계엄 선포부터 해제까지의 주요 현장 사진을 담은 사진전을 열며, 대형 의사봉 등이 있는 포토존도 운영한다.

다크투어리즘 프로그램, 미디어파사드, 공동학술대회 등 12·3 비상계엄 해제 1주년 주요 행사는 국회방송을 통해 생중계된다.