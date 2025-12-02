㈜디유환경, ㈜백산기업 등 8개 사 모범 인증 모범 이행한 100인 미만 사업장, 8곳으로 늘려

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 2025년도 산업재해 예방 우수기업으로 8개 사를 최종 선정했다고 2일 밝혔다. 우수기업에는 인증서와 현판 수여와 함께 다양한 장려 혜택이 지원된다.

경남도가 시행 3년째를 맞은 ‘산업재해 예방 우수기업 인증사업’은 상시근로자 수 100인 미만 도내 사업장 중 산업재해 예방에 적극 참여한 모범 기업을 인증하고 지원하는 사업이다.

도는 올해 선정 업체 수를 기존 5개에서 8개로 늘리고 지원 혜택도 대폭 강화했다. 주요 혜택은 중소기업육성자금 이차보전 우대(연 최대 2.1%), 안전보건 컨설팅, 법정 안전보건교육 제공 등이다.

최종 선정 기업은 ㈜청림열처리, ㈜원비두기술, ㈜킴스엔지니어링, ㈜에어로디스팬싱솔루션, ㈜백산기업, ㈜준우기업, ㈜진영에이치앤에스, ㈜디유환경 8개 사다. 이들 기업은 지난 9월 접수를 시작으로 서류 심사, 안전관리전문기관의 현장 평가, 경남도 산업재해예방위원회의 최종 심의를 거쳐 선정됐다.

인증 기업들은 안전설비 구축, 근로자 안전교육·건강관리, 안전보건 관리체계 구축 등을 모범적으로 이행해 왔다. 특히 경영 책임자의 적극적인 관심과 현장 안전관리계획 수립 등을 통해 근로자 안전을 최우선으로 실천한 점이 높은 평가를 받았다.

이들은 관련 법규상 안전보건확보 의무 이행뿐만 아니라, 지게차 스마트 알림 센서와 같은 안전 장비에 대한 세심한 투자, 공정별 맞춤형 위험성 평가와 개선 조치 등을 이행했다. 이 같은 노력으로 선정 기업들은 지난 3년간 무재해 사업장을 달성했다.

강병문 경남도 중대재해예방과장은 “경남도는 앞으로도 우수기업 인증 사업을 통해 성공 사례를 발굴하고 널리 전파할 것”이라며 “중대재해 없는 안전한 경남을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.