연 100개 위성 제조기지 완공 약 1만평 부지 위 첨단 생산 설비 합성개구레이다 위성 중심 생산 ‘민간 자본 100%’ 우주산업 거점

한화시스템이 민간 기업이 주도하는 위성제조 인프라로는 국내 최대 규모인 ‘제주우주센터’를 준공했다. 최첨단 위성제조 기술이 집약된 민간 주도형 위성 생산기지를 통해 생태계 확장과 제조 경쟁력에 기여한다는 구상이다.

한화시스템은 2일 오후 제주 서귀포시 하원동에서 손재일 대표이사 등 임직원, 오영훈 제주도지사 및 제주도민, 정부 연구기관, 군, 협력업체 등 주요 관계자 300여 명이 참석한 가운데 제주우주센터 준공식을 개최한다.

제주우주센터는 축구장 4개(축구장 1개 7140㎡) 크기에 달하는 3만㎡(약 9075평) 규모의 부지에 연면적 1만 1400㎡(약 3450평) 규모로 들어섰다. 지하 1층~지상 2층 높이에 ▷위성 개발·조립장 ▷위성기능 및 성능 시험장 ▷위성통합시험장 클린룸 ▷우주센터 통제실 및 우주환경시험장 제어실 ▷임직원 사무공간과 부대시설 등으로 구성됐다.

이곳에서 내년부터 연간 최대 100기의 위성이 생산된다. 이를 위해 우주환경에서의 위성 성능을 검증하는 열진공(Thermal Vacuum) 시험, 근거리 안테나 성능을 측정하는 근접전계(Near-Field Range) 시험 등 필수 절차를 위한 시설도 정교하게 구축했다. 한화시스템은 향후 자동화 조립·제작 설비를 확충해 생산성을 단계적으로 높여 나갈 방침이다.

한화 제주우주센터에서는 지구관측 위성으로 활용되는 합성개구레이다(SAR) 위성 중심으로 생산이 이뤄진다. SAR 위성은 기후 및 환경 변화 예측, 재난 감시, 자원탐사 및 안보 등의 분야에서 광범위하게 사용되며, 다양한 부가가치를 창출할 수 있다.

한화시스템은 지난 2023년 1m급 해상도 SAR 위성의 성공적 발사 이후 0.5m와 0.25m급을 개발 중이며, 지구 상공 400㎞ 이하 초저궤도에서 15㎝(0.15m급)급 영상촬영이 가능한 ‘VLEO(초저궤도) UHR(초고해상도) SAR’ 위성 개발을 진행하고 있다.

대한민국 최남단에 위치하며 사방이 바다로 둘러싸인 제주는 최적의 발사각도와 안정된 낙하구역 확보가 가능해 국내에서 유일하게 위성제조와 발사가 모두 가능한 지역이라는 지리적·환경적 장점을 갖고 있다. 위성의 제조와 발사간 물리적 거리를 단축해, 위성 개발·제조·발사·관제·AI 위성 영상분석 서비스까지 위성산업 전체 밸류체인(가치사슬)을 한 곳에서 수행하며 보다 안정적인 사업 영위가 가능해질 전망이다.

한화 제주우주센터가 옛 탐라대학교 유휴부지에서 첨단 우주산업의 허브로 재탄생한 만큼, 한화시스템은 제주지역 경제 활성화 기여와 고용기회 창출 등 제주지역 상생발전도 목표로 하고 있다.

송성찬 한화시스템 우주사업부장은 “제주우주센터는 국내 기업이 순수 100% 민간 자본을 투자해 대한민국의 민간 우주산업 기여와 우주안보 실현을 시도한다는 점에서 큰 의의가 있다”며 “초정밀·고난도 기술을 집약해 구축한 최첨단 위성 연구·개발 및 제조시설인 제주우주센터에서 K-우주산업의 무궁무진한 기회와 가치를 창출해낼 것”이라고 말했다.

한편, 한화시스템은 지난달에는 경상북도 구미시에 이전 대비 2배 이상 커진 생산기반으로 확장한 구미 신사업장 준공을 마친 바 있다. 구미에 이어 제주도에 민간 최대 규모의 제주우주센터까지 확보하며 성장 골든타임을 놓치지 않기 위한 1000억원 규모의 전략적 설비투자를 진행, ‘방산수출 전진기지’와 ‘미래 먹거리 제조 허브’ 투트랙으로 방산업계 최고 수준의 생산능력을 확충하게 됐다.

고은결 기자