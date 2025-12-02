‘컨버스 스테이지 아레나 여명’ 조성 첫 공연으로 ‘여명의 눈동자’ 올라

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작주차공원에 조성된 에어돔 형태의 빅텐트 공연장 ‘컨버스 스테이지 아레나 여명(Converse Stage Arena 여명)’이 조성됐다. 첫 공연인 뮤지컬 ‘여명의 눈동자’가 2일 개막했다.

동작구(구청장 박일하)는 지난 7월부터 동작주차공원 일부 부지를 임시공연장으로 활용하는 계획을 추진해 왔다.

아울러 문화시설이 부족한 지역 여건 속에서도 구민들에게 수준 높은 공연을 제공하기 위해, 제작사 ‘넥스트스케치(주)’에 공유재산 사용(유상) 허가를 승인했다고 덧붙였다.

특히 구는 단순 임대를 넘어 구민에게 실질적인 문화복지 혜택이 돌아가도록, 사용 허가 조건에 운영사가 지역 주민을 위한 특별 지원 방안을 마련하는 조항을 포함했다.

이에 따라 ‘넥스트스케치(주)’는 ▷구민 최대 50% 할인(VIP석 제외) ▷지역 주민 채용 ▷문화소외계층 및 사회공헌자 무료 관람 등 다양한 혜택을 준비했다.

한편, 동명의 드라마를 무대화한 ‘여명의 눈동자’는 2019년 초연 후 뮤지컬 어워즈 최고작품상 후보에 올랐고, 2020년 세종문화회관 대극장 시즌을 거쳐 5년 만에 돌아온 작품이다.

정명은·김준현·최대철·성태준 등 국내 정상급 배우들이 출연하며, 광복 80주년을 맞아 관객들에게 깊은 울림을 선사할 것으로 기대된다.

공연은 오늘부터 내년 1월 31일까지 월요일을 제외한 주 6일 동안, 하루 1~2회씩 총 70회 진행된다.

관람석 규모는 총 833석(VIP120, R713)이며, 공연 시간 등 자세한 정보는 예매처 ‘NOL티켓·티켓링크·예스24·멜론’에서 확인할 수 있다.

박일하 동작구청장은 “문화시설이 부족한 우리 지역에서 주민들이 수준 높은 대형 공연을 가까이에서 누릴 수 있는 기회가 마련된 것 자체가 매우 뜻깊다”며, “앞으로도 다양한 방법을 통해 구민들이 문화예술을 폭넓게 향유할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.