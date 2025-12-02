제30회 한국발레협회상 시상식 대상엔 박재홍 한성대 교수 수상

[헤럴드경제=고승희 기자] 한국 발레의 오늘을 이끈 주역들이 한 자리에 모였다.

2일 한국발레협회에 따르면 전날 오후 6시 더 리버사이드 호텔 몽블랑홀에서 제30회 한국발레협회상 시상식이 열렸다.

1996년 제정, 올해로 30회를 맞는 시상식에선 한국발레의 발전에 기여한 발레인들이 이름을 올렸다.

최고 발레리나에게 수여되는 ‘프리마 발레리나상’은 한나래 국립발레단 솔리스트, 최고 발레리노에게 수여되는‘당쇠르 노브르상’은 임선우 유니버설발레단 솔리스트가 선정됐다.

임선우는 “6년 전 다리를 크게 다쳐 3년 반 넘게 발레를 쉬어야 했다. 너무 힘들어 발레를 그만 둬야 하나 싶을 정도로 고민도 많았고, 어두운 시간을 보냈는데 다시 춤출 수 있어 매일 행복하게 발레를 하고 있다”며 “무대에서 춤을 출 수 있다는게 얼마나 감사한 일이고 행복한 일인지 다시 느끼게 된 시간이었다. 의미있는 상을 주셔서 감사하다”고 말했다. 한나래는 “올해 둘째를 낳고 좋은 작품을 많이 만날 수 있어 영광이었다. 다치지 않고 즐겁게 무대를 할 수 있어 감사하다”고 했다.

올해 시상식은 발레 무용수뿐만 아니라 예술 창작부터 무대지원, 발레 저변 확대까지 보이지 않는 곳에서 한국발레의 발전을 위해 헌신한 인물들을 조명했다.

최고상인 대상을 받은 박재홍 한성대학교 예술학부 교수를 비롯해 ‘디아길레프상’엔 김수연 와이즈발레단 부단장, ‘올해의 예술가상’엔 김길용 와이즈발레단 단장이 선정되었고, ‘올해의 작품상’엔 박기현 강원대학교 문화예술공과대학 무용학과 교수의 ‘그 해, 6월 이름 없는 별이 되어’가 수상했다.

‘최우수 예술경영가상’은 박태희 인천시티발레단 단장, ‘올해의 안무가상’은 김유미 유미크댄스 예술감독, ‘최우수 신인 안무가상’은 황경호 (사)서울발레시어터 부지도위원, ‘우수 신인 안무가상’은 정가희, ‘올해의 발레 교육자상’은 김가히 계원예술중학교 발레전임교사, ‘장한 어버이상’은 한국예술종합학교 교수 김현웅의 모친 손옥자 여사가 수상했다.

차세대 발레리나 발레리노에게 주어지는 ‘신인 발레리나상’은 전여진 유니버설발레단 솔리스트와 박시은 (사)서울발레시어터 수석무용수가, ‘신인 발레리노상’에 양준영 국립발레단 코르드발레와 전민철 마린스키발레단 퍼스트 솔리스트가 공동 수상했다.

지난해부터 올해까지 발레계 최고 스타로 자리한 전민철이 이름도 알려지지 않았을 당시 발굴한 유주현 중앙선데이 기자는 ‘언론 공로상’을 받았다. 발레협회는 올해 언론 공로상을 처음으로 제정했다.

그밖에 ‘공연예술 공로상’은 신현지 B PROJECT 대표, ‘공로상’은 이영주 충남예술고등학교 강사가 선정됐다. ‘발레 메세나 감사패’는 성미화 ㈜이발레샵 대표에게 수여되었으며, ‘후원 감사패’는 김연진 엘의상실 대표와 남호성 ㈜NC인터내셔널 대표, ‘감사패’는 김동욱 ㈜댄스플래너 대표, 박창모 (재)국립발레단 기술감독, 송주관 디렉터스 대표, 장오 이상댄스 대표, 정한아 두샤 아뜰리에 대표가 각각 받았다.

이날 시상식에서는 총 18명의 미래 발레 인재들이 성장의 발판을 마련했다. ㈜이발레샵과 한국발레협회가 공동으로 기획하여 4회 차를 맞이한 ‘2026년도 K-E발레희망 장학사업

의 선발학생 10명에게 장학증서를 수여했고, 장학사업 일환으로 신설된 발레(애) 장학증서는 8명에게 수여했다.

김동곤 한국발레협회 회장은 “한국발레협회는 앞으로도 한국 발레 현장을 묵묵히 지켜온 모든 분들의 노고를 잊지 않고, 한국의 발레가 더 단단히 자리매김 할 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.