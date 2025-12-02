‘EV 루트’ 기술 적용 엔페라 슈프림·엔프리즈 S 연이어 출시 3분기 국내 매출액 역대 최대 분기 실적 달성

[헤럴드경제=서재근 기자] 넥센타이어는 지난 3월 전기차와 내연기관 모두에 최적의 성능을 제공하는 ‘원타이어’ 전략을 공식화 한 이후 ‘EV 루트’ 기술이 적용된 ‘엔페라 슈프림’와 ‘엔프리즈 S’를 연이어 출시, 제품 라인업을 확대했다고 2일 밝혔다.

‘EV 루트’는 내연기관은 물론 전기차에서도 최적의 성능을 발휘하는 타이어에 부여되는 넥센타이어 전용 인증 마크다. ‘EV 루트’가 각인된 제품은 세단부터 SUV(스포츠유틸리티차량), 내연기관과 전기차, 하이브리드까지 차종 구분 없이 뛰어난 퍼포먼스를 제공할 수 있도록 개발됐다.

지난 8월 출시한 ‘엔페라 슈프림(EV 루트)’는 국내에서 누적 200만본 이상 판매된 프리미엄 컴포트 타이어 ‘엔페라 슈프림’을 기반으로, 고하중·저소음 성능을 강화한 제품이다. 무거운 하중을 견디는 HL(High Load) 기술과 주행 중 발생하는 노면 소음을 줄이기 위해 흡음재를 적용했다.

또한, 기존대비 넓어진 접지면과 3D 커프(트레드 표면의 미세한 홈) 기술이 적용되어 사계절 내내 일관된 제동력과 핸들링 성능을 제공한다. 이러한 엔페라 슈프림(EV 루트)는 국내에서 판매되는 대부분의 전기차와 고성능 차량에 장착 가능하도록 폭넓은 규격을 갖췄다.

지난달 출시된 ‘엔프리즈 S’는 국내 최고 수준의 마일리지 성능을 갖춘 타이어다. 자사 테스트 결과 기존 제품 대비 마일리지 성능과 회전저항이 각각 14%, 10% 개선되어 효율성을 강화했다. 또한, 눈길 제동 성능도 동급 제품 대비 11% 향상돼 한국 사계절에 최적화된 주행 안정성을 제공한다. 최적화된 패턴 설계를 통해 소음도 약 4% 줄였다. 이 제품은 내년 1월 미국에서도 출시될 예정이다.

한편, 국내 소비자 니즈에 최적화된 프리미엄 제품 라인업 강화에 힘입어 지난달 발표한 넥센타이어 3분기 국내 매출액은 전년동기대비 20% 증가한 1385억원으로 역대 최대 분기 실적을 기록했다.

넥센타이어 관계자는 “동일한 제품으로 차종에 관계없이 최적의 성능을 제공하는 ‘원타이어 전략’은 변화하는 모빌리티 환경에 대응하기 위한 선제적 대응”이라며 “앞으로도 EV 루트 라인업을 중심으로 기술 경쟁력을 고도화해 주행 성능과 편의성을 동시에 만족시키는 프리미엄 제품을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.