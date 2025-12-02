올해 대비 160억 원(1.6%↑) 증가...일반회계 9919억 원(2.8%↑), 특별회계 184억 원(37.4%↓) 불요불급한 예산 삭감, 관행사업 정리 등 건정재정 기조 유지...복지·교육·안전·개발 등 주민생활 안정 및 도시경쟁력 강화 예산 확대 편성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 2026년도 예산안을 총 1조 103억 원 규모로 편성해 양천구의회에 제출했다.

이는 올해 대비 1.6% 증가한 수준으로, 일반회계는 9919억 원(2.8% 증가), 특별회계는 184억 원(37.4% 감소)이다.

고금리·고물가 등 경제 불확실성이 지속되는 가운데 구는 불요불급한 예산은 과감히 줄이고 주민생활 안정과 도시경쟁력 강화를 위한 핵심사업은 확대하는 등 선택과 집중을 통해 ‘미래를 준비하는 예산’ 전략을 수립했다.

먼저, 촘촘한 복지서비스로 ‘따뜻한 도시’를 만들기 위해 ▲서울형 키즈카페 조성·운영비 27억 6000만 원 ▲양천구 보육타운과 양천형 밤샘 긴급돌봄 키움센터 운영 8억 4000만 원을 편성해 보육 사각지대를 해소 ▲청목어르신복지센터 신축공사비 5억 7000만 원 ▲돌봄·통합지원 운영비 3억 3000만 원 ▲장기요양기관 요양보호사 처우개선 확대 5억 원 등 노인복지 지원을 강화한다.

또 2억 9000만 원을 투입해 장애인 활동지원사 처우개선비를 신설하고 장애인 배상책임보험 지원을 확대하는 등 어려운 경제상황에 취약한 사회적 약자를 두텁게 보호한다.

유아부터 성인까지 ‘행복한 교육도시’를 위해 ▲‘Y교육박람회’ 12억 8000만 원 ▲‘양천교육지원센터’ 운영 6억 5000만 원 ▲권역별 미래교육센터 운영 10억 6000만 원 ▲실내건축 기술자 양성 교육 확대 1억 5000만 원 등을 반영하여 교육도시 양천의 위상을 더욱 높일 예정이다.

특히 양천구는 민선 8기 내 장학기금 20억 원 추가 조성을 목표로 매년 5억 원씩 기금에 출연해오고 있으며, 내년에 5억 원을 출연함으로써 총 40억 원 규모의 장학기금을 완성하게 된다.

‘안전한 도시’를 위해 생활 안전 인프라 강화 예산도 중점 편성됐다. ▲통행로 확보를 위한 전신주 이설 1억 2000만 원 ▲하수관로 정비공사 5억 4000만 원 ▲겨울철 도로결빙 사고 예방을 위한 도로열선 설치 4억 8000만 원 ▲공원 보안시설 개선 2억 5000만 원 등 사고와 범죄로부터 주민이 걱정 없이 생활할 수 있도록 다양한 사업을 추진한다.

‘깨끗한 도시’를 위해 노후 주거환경 개선과 재건축 안정화에도 집중 투자한다. ▲목동아파트 재건축 이주계획 안정화 방안 연구 2억 원 ▲목동운동장 일대 통합개발 사업 1억 9000만 원 ▲공공지원 용역 등 주택재개발 정비사업 1억 3000만 원 등을 편성해 체계적인 도시개발을 뒷받침할 계획이다.

이기재 구청장은 “어려운 재정여건 속에서도 구민 만족도를 높일 수 있는 행정을 구현하기 위해 면밀한 성과분석을 토대로 실효성이 검증된 사업 위주로 예산안을 편성했다”며 “앞으로도 ‘살고싶은 도시, 살기좋은 양천’의 비전을 구민 모두가 체감할 수 있도록 민선 8기 마무리에 총력을 다하겠다”고 말했다.