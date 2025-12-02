[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군은 1일 군민 1147여명의 투표로 선정된 ‘2025년 7대 뉴스’를 발표했다.

올해 화제가 됐던 17개 뉴스를 대상으로 실시한 설문조사 결과 ‘럭키칠곡 상표등록(10.5%)’이 1위로 선정됐다.

‘럭키칠곡’은 기존 ‘호국 평화의 도시’ 이미지를 넘어 활력 있고 긍정적인 도시 정체성을 구축하기 위해 추진된 새로운 브랜드다.

칠곡군은 올해 4월 브랜드를 정식 상표등록해 군의 고유 권리를 확보했다.

2위는 ‘행복택시 확대 운영, 대중교통 소외지역 교통복지 강화(9.7%)’, 3위는 ‘칠곡낙동강평화축제 인공지능(AI)과 접목해 나흘간 한층 업그레이드(9.0%)’가 선정됐다.

이 밖에도 왜관 홀리페스티벌, 율리~오평간 연결도로 개설, 칠곡군 프리미엄 쌀 재배 단지 조성, 경북 최초 ‘거점 복지전담센터’ 개소 등이 7대 뉴스에 포함됐다.

김재욱 칠곡군수는 “7대 뉴스 선정은 군민의 관심과 참여가 반영된 것”이라며 “앞으로도 지역에 필요한 정책들을 차분히 추진해 나가겠다”고 말했다.