경찰, 李대통령 사칭 SNS 계정 수사 착수

[헤럴드경제=이용경 기자] 대통령실이 최근 여러 SNS에서 이재명 대통령을 사칭하는 가짜 계정들을 확인하고 대응에 나선 가운데 경찰도 수사를 본격화했다.

경찰청 국가수사본부는 1일 언론 공지를 통해 “최근 SNS에서 대통령을 사칭하고 금품을 요구하는 가짜 계정들이 확인됐다”며 “서울경찰청 피싱사기수사대에서 수사에 착수했고 법과 원칙에 따라 엄중하게 처벌할 것”이라고 밝혔다.

경찰에 따르면 대통령 직함과 성명을 무단으로 사용한 가짜 계정에는 대통령의 공식 행사 사진과 영상 등이 게시된 것으로 나타났다. 특히 해당 계정은 특정인에게 DM(Direct Message) 메시지를 보내 금품을 요구한 것으로 파악됐다.

한편 지난주 온라인 게시판에서 ‘대국민 담화문’ 형태로 대거 유포된 대통령 사칭 글에 대해서는 서울경찰청 사이버수사대에서 수사하고 있다. 해당 글에는 ‘해외주식 양도소득세율 인상, 보유세 신설한다’는 내용 등이 담겼다.

경찰 관계자는 “모든 피싱 사기는 온라인 공간에서 이뤄지며 최근에는 무단 도용뿐 아니라 딥페이크, 딥보이스 등을 이용하기도 한다”며 “대통령을 사칭하는 다양한 허위 정보를 특히 주의하고 온라인상 금품을 요구하는 경우에는 응대하지 말고 즉시 경찰에 신고해 달라”고 당부했다.

앞서 전은수 대통령실 부대변인은 서면 브리핑을 통해 “최근 틱톡(TikTok), 엑스(X) 등 SNS 플랫폼에서 제21대 대통령을 사칭하는 가짜 계정이 확인돼 국민 여러분께 각별한 주의를 요청한다”고 전했다.

대통령실은 “해당 가짜 계정들은 프로필에 ‘제21대 대통령’이라는 직함과 성명을 기재하고, 대통령 공식 계정의 사진·영상을 무단 도용하고 있다”며 “단순 사칭을 넘어, 금품을 요구하는 등 범죄 정황도 포착됐다”고 밝혔다.

그러면서 “대통령실은 이를 명백한 범죄행위로 판단하고 국민 안전을 위협하는 온라인 사칭 범죄에 대해 단호히 대응하겠다”고 강조했다.