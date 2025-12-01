국내 시장 4만7256대 판매…전년比 1.6%↓ 해외 시장 21만3889대 판매…전년比 0.8%↓ 특수 차량은 글로벌 시장에서 920대 판매 스포티지 4만9351대로 최다…쏘렌토·셀토스 뒤이어

[헤럴드경제=권제인 기자] 기아는 지난달 글로벌 시장에서 전년 동기 대비 0.8% 감소한 26만2065대(도매 판매 기준)을 판매했다고 1일 밝혔다.

차종별 실적은 스포티지가 4만9351대로 글로벌 시장에서 가장 많이 판매됐다. 쏘렌토와 셀토스는 각각 2만5282대, 2만2293대 판매되며 그 뒤를 이었다.

기아는 지난달 국내에서 전년 동기 대비 1.6% 감소한 4만7256대를 판매했다. 지난달 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 1만0047대가 판매됐다.

승용은 레이 4216대, K5 3827대, K8 2569대 등 총 1만2600대가 판매됐다.

RV(레저용 차랑)는 쏘렌토를 비롯해 스포티지 6868대, 카니발 5305대, 셀토스 4640대, 니로 1379대 등 총 3만760대가 판매됐다.

상용은 봉고Ⅲ가 2814대 팔리는 등 총 3896대가 판매됐다.

기아의 11월 해외 판매는 전년 동월 대비 0.8% 감소한 21만3889대를 기록했다.

차종별로는 스포티지가 4만2483대 팔리며 해외 최다 판매 모델에 이름을 올렸다. 쏘넷이 1만9320대, 셀토스가 1만7653대로 뒤를 이었다.

특수 차량은 국내에서 669대, 해외에서 251대 등 총 920대를 판매했다.

기아 관계자는 “주요 SUV(스포츠유틸리티차량) 하이브리드 모델, EV5, PV5 등 친환경차 모델을 앞세워 판매를 개선해 나갈 것”이라고 밝혔다.