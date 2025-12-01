한국암웨이, 광고 공개…내년 1월 론칭

[헤럴드경제=강승연 기자] 암웨이의 건강기능식품 브랜드 뉴트리라이트가 저속 노화를 위한 개인 맞춤 건강수명 플랫폼 ‘마이웰니스 랩(myWellness Lab)’ 신규 광고 캠페인을 공개한다고 1일 밝혔다.

글로벌 1위 건기식 브랜드인 뉴트리라이트가 내년 1월 선보이는 마이웰니스 랩은 빅데이터 기반 AI(인공지능) 알고리즘을 활용해 개인의 건강 상태와 노화 속도를 정밀하게 분석하는 차세대 웰니스 플랫폼이다. 이를 통해 잠재적으로 관리가 필요한 영역을 조기에 파악하고, 보다 건강한 생활습관을 형성하도록 돕는 등 고도화된 개인 맞춤형 헬스케어 솔루션을 제공할 것으로 기대된다.

이번 광고 캠페인은 저속 노화를 위해 마이웰니스 랩이 지향하는 핵심 가치와 역할을 명확하게 전달하는 데 초점을 맞췄다. 노화 속도 측정 AI 솔루션을 기반으로, 플랫폼을 통해 확인 가능한 주요 건강 지표와 결과를 직관적으로 제시해 소비자들이 변화의 필요성을 쉽게 체감하도록 돕는다.

광고 영상은 이날부터 TV, 유튜브, 인스타그램, OTT 등 다양한 채널을 통해 공개된다. 뉴트리라이트는 서비스 론칭 이후 개인 맞춤형 헬스케어 분야에서의 리더십을 더욱 공고히 해 나갈 계획이다.

신은자 한국암웨이 대표는 “마이웰니스 랩은 개인의 건강 상태와 라이프스타일을 종합적으로 분석해 실천 가능한 개선 방향을 제시함으로써, 개인 맞춤형 헬스케어 시장에 새로운 혁신을 가져올 것으로 기대한다”고 말했다.