1일부터 두 달간 진행 “스칸디나비안 감성 경험 제공”

[헤럴드경제=권제인 기자] 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 겨울 시즌을 맞아 전국 폴스타 스페이스에서 ‘렛 잇 스노우’ 캠페인을 진행한다고 1일 밝혔다.

폴스타는 이번 캠페인은 겨울 테마 전시를 통해 스칸디나비안 감성과 북극권 환경에서 완성된 폴스타의 매력과 가치를 고객들이 경험할 수 있도록 마련했다고 설명했다.

서울과 스타필드 하남, 수원, 부산, 그리고 광주 등 전국 폴스타 스페이스는 겨울 분위기를 미니멀하게 표현한 윈도우 데코와 더불어, 스키와 루프랙 등으로 겨울 레포츠 테마를 적용한 폴스타 4를 전시한다. 전시는 이날부터 두 달간 진행된다.

폴스타는 캠페인 기간 내 신규 계약 고객 5명을 추첨해 출고 완료 시 툴레 상품권 100만원권을 증정한다.

고객들이 참여할 수 있는 이벤트도 마련했다. 행사 기간 내 첫눈 오는 날 시승 완료 고객 모두에게 커피 기프티콘을 제공한다.

또한, 렛 잇 스노우 캠페인 타이틀 및 겨울 레포츠 테마가 적용된 폴스타 4차량을 촬영해 인스타그램에 업로드한 고객 중 추첨을 통해 매월 5명에게 폴스타 더플백, 20명에게 폴스타 캐시미어 비니를 제공할 계획이다.

한편, 폴스타 4는 ▷최대 511㎞(싱글모터 기준)의 1회 충전 주행거리 ▷정지 상태에서 시속 100㎞까지 3.8초 만에 도달하는 544마력 듀얼모터 성능 ▷2999㎜ 휠베이스의 넓은 실내공간 ▷통합형 T맵 인포테인먼트 시스템 ▷첨단 주행 보조(ADAS) ▷파일럿 팩 포함 6690만원(VAT 포함, 보조금 미적용)부터 시작하는 가격 경쟁력을 갖춘 모델이다.