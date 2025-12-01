“성과·역량 검증된 리더십 강화”

[헤럴드경제=서정은 기자] DL그룹이 박상신 DL이앤씨 대표이사의 부회장 승진 등을 포함한 사장단 인사를 1일 발표했다. 성과·역량이 검증된 리더십을 더욱 강화해 불확실한 대내외 경영환경을 극복하기 위한 차원으로 풀이된다.

박 부회장은 2016년 고려개발 대표, 2017년 대림산업 주택사업본부장, 2018년 대림산업 대표를 거쳐 지난해 DL이앤씨 대표이사로 선임됐다. 최근 건설업 불황 속에서도 탁월한 경영 관리 능력을 발휘하며 실적 정상화, 신사업 발굴 등 성과를 거둔 점을 인정받았다. 특히 수익성 위주의 선별 수주를 이어가며 건설업 최고 수준의 재무 안정성을 구축했다는 평가가 나온다.

정인 DL이앤씨 준법경영실장은 ㈜대림 대표이사로 선임됐다. 이정은 DL이앤씨 최고디자인책임자(CDO)는 글래드 호텔앤리조트 대표이사를 겸임한다. 황규선 DL이앤씨 기획관리실장은 ㈜대림 최고운영책임자(COO)로 발탁됐다.

한편 건설업황 악화 가운데에서도 DL이앤씨는 올해 실적 개선세를 이어가고 있다. DL이앤씨는 올해 3분기(연결기준) 매출 1조9070억원, 영업이익 1168억원의 경영실적을 공시했다. 신규 수주 3조167억원을 예상했다. 1년 전 같은 기간에 비해 영업이익은 40.1% 증가했고, 3분기 누적 영업이익(3239억원)이 작년 연간 실적을 넘어섰다.

다음은 DL그룹 인사 명단 ▶DL이앤씨 ▷부회장 박상신 ▶㈜대림 ▷ 대표이사 정인 ▷최고운영책임자 황규선 ▶ 글래드 호텔앤리조트 ▷대표이사 이정은